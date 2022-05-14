Как избавиться от плесени: 3 простые, но проверенные способы / соцсети

Плесень образуется в результате жизнедеятельности микроскопических грибов. Они приспосабливаются ко многим условиям - например, часто обнаруживаются на залежалых продуктах.

Чтобы избавиться от плесени, существует множество народных и профессиональных средств, но все они будут иметь временный эффект.

Главред собрал самые действенные способы.

Перекись водорода

Налейте в распылитель перекись водорода с концентрацией 3%. Его можно использовать на кухонной технике, столешницах, ванне, твердых полах и поверхностях стен.

Пропитайте заплесневелую поверхность жидкостью и оставьте на десять минут. Затем потрите область с усилием, достаточным для удаления пятен, и вытрите насухо.

Сок лимона

Этот фрукт поможет удалить черную плесень. Высокая концентрация кислоты в лимонах разрушает мицелий, помогает легко удалить налет и дезинфицирует поверхность.

Читайте такжеЧайник, утюг и даже стиралку: как очистить любую технику от накипиВам понадобится сок трех - пяти лимонов. Нанесите его на заплесневелый участок. Оставьте на пять минут, а затем протрите поверхность влажным полотенцем. Смесь можно наносить повторно для наилучшего очищения и не смывать ее.

Пищевая сода

Помимо удаления плесени, сода отлично впитывает запахи и влагу. Смешайте половину столовой ложки соды с 0,5 л воды и взболтайте в пульверизаторе. Распылите состав на пораженные плесенью участки, удалите налет щеткой и ополосните водой.

После этого снова нанесите содовый раствор и оставьте высыхать. Этот способ позволяет уничтожить оставшуюся плесень и предотвратит появление новой.

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