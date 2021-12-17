Как использовать кофейную гущу: 3 самых полезных лайфхака

Как использовать кофейную гущу / pixabay.com

В Сети "гуляет" множество полезных советов с применения кофейной гущи. Ее используют как в садоводстве, так и в косметологии. Также ее используют в быту.

Главред собрал 3 самых действенных способов применения кофейно гущи.

Бесплатное удобрение для растений

Из кофейной гущи получается отличное удобрение для растений. Особенно хорошо оно подходит для плодовых деревьев и цветов: роз, азалий, рододендроны, гортензий и камелии. Кофе прибавляет почве кислотности и отпугивает вредителей.

Читайте такжеПопулярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуГущу можно добавлять в компост или воду для полива растений. Если смешать с проваренным кофе семена морковки перед посевом, они прорастут быстрее, а сами плоды будут слаще и питательнее.

Неплохое средство для мытья посуды

Благодаря своей грубой структуре кофейная гуща отлично оттирает засохшую грязь и остатки еды. Ее можно использовать для мытья кастрюль и сковородок вместо соды и бытовой химии, которая опасна для людей и окружающей среды.

Маскировка царапин на мебели

Для этого нужно приготовить насыщенный кофейный раствор из проваренной гущи, окунуть в него ватный диск и втирать натуральный краситель в царапину, пока она не сольется с остальной поверхностью мебели. Этот рецепт работает только в случае с темной мебелью.

Как сообщал Главред, жмых кофе можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.