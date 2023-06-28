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Как хорошо выглядеть в 60 лет летом: 6 незаменимых вещей для стильного образа

Адриана Бубновская
28 июня 2023, 06:21
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Мода для женщин элегантного возраста немыслима без стильного пиджака, который станет хорошим дополнением вашего образа. Но не только.
базовый гардероб женщины за 60
Базовый гардероб женщины за 60 должен включать белые джинсы и платье макси / коллаж: Главред, фото: instagram/darcyvandenberg, glow_nursultan

Женщина после 60 лет должна стремиться выглядеть красиво каждый день – это позволяет чувствовать себя уверенной, чаще улыбаться и от этого выглядеть моложе. А для того, чтобы создание образа не утомляло и не занимало слишком много времени, нужно собрать базовый гардероб. Особенно это важно летом, когда не получится "спрятаться" за курткой или плащом и каждая деталь на виду.

Как только вы поработаете с содержимым своего шкафа, то будете приятно удивлены, какие чудеса творит удачный базовый гардероб женщины за 60. В частности, вы сможете выглядеть намного моложе, чем вы есть, а, самое главное, вам будет удобно и комфортно, ведь у вас всегда под рукой будет подходящая вещь, в которой вы великолепны.

Мы сегодня расскажем вам о том, как правильно одеваться женщине в 60 лет летом – наши простые подсказки помогут вам подобрать себе вещи, которые вы сможете носить хоть каждый день и выглядеть при этом элегантно и стильно.

видео дня

Итак, как хорошо выглядеть в 60 лет летом – 6 основных вещей, которые сделают образ стильным, интересным и визуально омолодят:

1. Белые джинсы. Это незаменимая вещь для лета в любом возрасте, ведь белые джинсы практичны, универсальны и являются воплощением шика. Главное, найти идеальную пару, которую вы с удовольствием сможете носить. А сочетать их можно с чем угодно.

белые джинсы
Белые джинсы - незаменимая вещь для лета после 60 / фото: instagram/alparlinas

2. Льняные штаны. Если хотите выглядеть стильно и эффектно летом, то найдите в своем шкафу место для легких льняных штанов. Как и белые джинсы, они обязательны в гардеробе тех, кто хочет знать, как одеваться после 60 красиво. Ориентируйтесь на нейтральные оттенки – они откроют для вас широкое поле возможностей в плане создания образов.

3. Шляпа. Базовый гардероб на лето для женщин после 60 сложно представить без симпатичной шляпы, которая не только защитит от солнца, но и станет изюминкой образа. Подыщите для себя удобную шляпу, которую можно при необходимости легко свернуть или сложить, при этом чтобы она не теряла форму. Хорошая шляпа станет для вас настоящей находкой!

шляпа
Гардероб женщины за 60 сложно представить без шляпы / фото: instagram/alparlinas

4. Платье-макси. Одежда для женщин после 60 лет должна дарить ощущение радости. А ничто так не вдохновляет, как красивое платье с интересным принтом. Подберите себе на лето длинное платье с узором, который вам нравится, и теплая пора заиграет новыми красками.

5. Эспадрильи. У вас могут быть любимые балетки и шлепки, в которых вы чувствуете себя комфортно. Но если цель – выглядеть хорошо, то впустите в свою жизнь неповторимые эспадрильи - они потрясающе выглядят с чем угодно: от брюк до платьев макси.

эспадрильи
Эспадрильи потрясающе выглядят с чем угодно / фото: instagram/alparlinas

6. Блейзер. Мода для женщин элегантного возраста немыслима без стильного пиджака, который станет хорошим дополнением вашего образа в те дни, когда погода не будет баловать солнцем. Советуем поэкспериментировать с разными вариантами и найти тот вариант, который лучше всего подходит именно вам.

Смотрите фотогалерею - базовый гардероб женщины за 60:

  • Базовый гардероб женщины за 60
    Базовый гардероб женщины за 60 instagram/glow_nursultan
  • Базовый гардероб женщины за 60
    Базовый гардероб женщины за 60 instagram/this_littlecloset
  • Базовый гардероб женщины за 60
    Базовый гардероб женщины за 60 instagram/this_littlecloset
  • Базовый гардероб женщины за 60
    Базовый гардероб женщины за 60 instagram/this_littlecloset
  • Базовый гардероб женщины за 60
    Базовый гардероб женщины за 60 instagram/beatefloren
  • Базовый гардероб женщины за 60
    Базовый гардероб женщины за 60 instagram/alparlinas
  • Базовый гардероб женщины за 60
    Базовый гардероб женщины за 60 instagram/glow_nursultan
  • Базовый гардероб женщины за 60
    Базовый гардероб женщины за 60 instagram/stocksatthevine
  • Базовый гардероб женщины за 60
    Базовый гардероб женщины за 60 instagram/stocksatthevine

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