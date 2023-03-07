Как не выглядеть "теткой" в 50 лет: 7 вещей, с которыми нужно попрощаться и стать довольной собой

Гардероб женщины после 50 лет не должен включать слишком большие и слишком маленькие вещи - их время безвозвратно ушло. Но не только!

Мешковатая одежда старит женщину после 50 лет / Instagram

Женщина в 50 лет, как правило, точно знает, чего хочет и у нее уже сформировался собственный стиль в одежде. Но порой самое лучшее, что может сделать женщина в этом возрасте, - это обновить свой гардероб. Особенно, если ее волнует вопрос о том, как выглядеть моложе в 50.

Дело в том, что мы меняемся, и наш выбор стиля не всегда работает в нашу пользу, проще говоря, помогает нам выглядеть лет на 5-10 моложе. Кажется, к этому времени в шкафу есть одежда на любой случай жизни, но редко это выглядит именно так. Есть вещи, с которыми нужно попрощаться раз и навсегда, и открыть в своей жизни новую главу.

Если вы часто стоите перед шкафом и чувствуете, что вам нечего надеть, хотя полки переполнены разными вещами, то вам точно пора сделать ревизию и избавиться от того, что мешает вам разглядеть цветы в саду с сорняками.

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Мы сегодня расскажем вам о том, что старит женщину в 50 лет – это то, что мешает вам быть уверенной в себе и выглядеть моложе.

Итак, как не выглядеть теткой в 50 лет – 7 вещей, с которыми лучше попрощаться и стать довольной собой:

1. Одежда не вашего размера. Гардероб женщины после 50 лет не должен включать слишком большие и слишком маленькие вещи. Пришло время отказаться от всего, в чем вы мечтали через несколько месяцев или год выглядеть иначе. Примите себя такой, какая вы есть, и простите себя за изменение фигуры.

2. Выцветшие украшения. Если вы годами носите бижутерию, то вполне естественно, что она обесцвечивается. Кроме того, украшения могут морально устареть и больше не радовать вас. Сделайте себе подарок – попрощайтесь с изношенными украшениями, и подберите себе несколько вариантов, которые подарят вам вдохновение.

Выцветшие украшения старят / Instagram

3. Вещи, которые потеряли цвет и форму. Уличная мода для женщин за 50 лет – это необязательно яркие и кричащие вещи, но это однозначно не предметы гардероба, которые потеряли свой цвет. Не стоит хранить в своем шкафу вещи, которые протерлись, изменили форму, порвались и выцвели – они могут легко добавить лишних лет и превратить вас в тетку.

4. Одежда, в которой вам плохо. Если в вашем шкафу есть красивые вещи, но в которых вы не чувствуете себя хорошо и комфортно, то это плохие вещи и им пора сказать: "Пока!". Все равно вы не будете их носить, а если и решитесь на такой шаг, то ничего хорошего из этой затеи не получится - только можете испортить себе настроение.

Одежду, в которой плохо, лучше не носить / Instagram

5. Обувь, в которой невозможно ходить. Иногда мы ошибаемся – покупаем эффектную обувь, игнорируя тот факт, что в ней не слишком удобно, и утешаем себя мыслями, что разносим ее со временем. Но ничто так не старит женщину, как неудобная обувь, в которой постоянно хочется присесть, которая натирает ноги и уродует нашу походку и крадет улыбку с лица.

6. Шикарное платье для похода на свадьбу. К 50-ти годам в вашем шкафу может быть не один наряд, который вы покупали специально на свадьбу или какое-то важно мероприятие. Как правило, это что-то особенное. Но о таких вещах нужно сразу забывать – в повседневной жизни слишком шикарное праздничное платье выглядит неуместно и ужасно старит.

Шикарное платье в повседневной жизни старит / Instagram

7. Мешковатая одежда. Даже если вы набрали несколько лишних килограммов и хотите скрыть это от окружающих, то знайте, что очень свободная одежда вызовет обратный эффект и заставит вас выглядеть тяжелее и старше, чем вы есть.

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