Как говорить о любви на украинском: 5 необычных фраз от языковеда Авраменко

Эти фразы подойдут в разных ситуациях. Каждая из них поможет высказаться о разных отношениях.

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Как говорить о любви на украинском / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, pixabay

В современном мире существует множество слов для выражения чувств. Кто-то делает обычные комплименты, кто-то пишет стихи, другие просто говорят "Я тебя люблю". Однако мало кто знает уникальные фразы, которыми можно выразить свои чувства.

Сейчас эти фразы считаются уже устаревшими. Молодые люди привыкли обращаться к своим вторым половинкам такими словами как "котик", "зайчик", "солнышко". Но мало кто умеет искренне говорить о своих чувствах.

Здесь на помощь придут украинские высказывания. Поначалу они могут показаться странными, но они точно смогут найти свое место в обществе. Об этих высказываниях рассказал известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

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Авраменко назвал 5 украинских фраз, которыми можно высказаться о любви:

"Вона за ним сохне, а він і не охне" - о неразделенной любви.

"Кожна птиця знайде свого Гриця" - о расстроенном человеке без пары.

"У багатої дівки і горба не видно" - о мужчине, который не видит недостатков во второй половинке.

"Любов - як короста: не вигоїш спроста" - о влюбленных до умопомрачения людях.

"Де любов у хаті, там люди багаті" - о людях, между которыми царит любовь.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказывает о том, как искоренить из своего языка "языковые сорняки":

Напомним, Александр Авраменко дал конкретные советы, как искоренить суржик в речи и улучшить свой языковой запас. Он развенчал распространенные ошибки и предложил пройти тест, выбрав правильный ответ среди вариантов.

Ранее он рассказал, как правильно говорить на украинском языке "тИрамису" или "тЕрамісу".

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