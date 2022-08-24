Самые лучшие подарки: что дарить каждому знаку зодиака

Что подарить каждому знаку зодиака / pixabay

Многие ломают голову, когда до определенного праздника или события остаются считанные дни, а идей для подарка все ещё нет. Особенно сложно, когда человек, которому готовится сюрприз, малознакомый.

Та и вообще, если кажется, что у человека всё есть, то выбор становится еще более сложным. Не всегда мы можем попасть в точку при выборе какого-то товара в качестве подарка даже для родных людей, которых, казалось бы, хорошо знаем. Так что уже говорить о сюрпризах для мало знакомых людей, коллег, дальних родственниках.

Но выход есть. При выборе подарка можно обратить внимание на то, какой знак зодиака у этого человека. Мы разобрались, какие именно сюрпризы точно оценят представители каждого знака.

Овны будут рады подарку, который подчеркнет их внешний вид и индивидуальность. Им можно подарить сертификат в спортзал или на какое-то событие, которое сможет подарить впечатления. Овны обрадуются стильной и комфортной одежде или металлическому предмету для интерьера. Также их впечатлит фейерверк или что-то другое, что связано с огненной стихией.

Что подарить каждому знаку зодиака / 1zoom.ru

Тельцы оценят качественный дорогой и красивый подарок. Им понравятся предметы, которые создадут в доме уют - статуэтки, пледы, фирменное постельное белье. Отличным подарком станет и то, что имеет отношение к деньгам - кожаный кошелек или необычная копилка. Они также будут рады дорогому вину или походу в хороший ресторан.

Близнецы обрадуются подарку, который будет нести информационную пользу - смартфон, книги, сертификат на мастер-классы, настольные игры. Также им понравятся интересные письменные принадлежности - стильный ежедневник или перьевая ручка. Близнецы будут приятно удивлены брендовым вещам, интересным аксессуарам (например, браслетам). Лучшим подарком для тех, кто любит активный отдых, станут ролики, самокат или путевка.

Раки отдадут предпочтение практичным вещам. Но также они будут рады подарку, который будет напоминать о том, кто его вручил. Это могут быть картины, свечи, альбомы для фотографий или настольные игры. Также им понравится сертификат, например, на массаж или экскурсия по древним местам.

Львы точно будут приятно удивлены изысканным аксессуарам, украшениям, часам или парфюмам. Если у них есть хобби, то лучше сделать сюрприз, связанный именно с этим. Нужно помнить, Львы не переносят никаких поделок, так что лучше не тратить на это время.

Что подарить каждому знаку зодиака / pixabay

Девам нужно дарить то, чем они будут пользоваться ежедневно - инструмент для профессиональной деятельности, ежедневники, органайзеры или постельное белье. Представители этого знака зодиака также умиляются растениями и животными, так что можно подарить им комнатный цветок или аксессуар для питомца.

Весы будут рады билетам на концерт или интересную церемонию, которые подарят радостные эмоции. Также им понравится что-то для дома, например, постельное белье или ажурные салфетки. Они не смогут устоять перед красивым колье или приятным парфюмом.

Скорпионам сложно угодить, но возможно. Лучшим подарком может стать что-то необычное - консультация у таролога или астролога, амулеты и обереги, сертификаты на экстремальные развлечения. Также они оценят подарок, который подчеркнет их страстную натуру - от нижнего белья до игрушек из секс-шопа.

Стрельцы назовут лучшим подарком путешествие, вещи для спорта, поход на квесты и тренинги или семинары с участием известных людей. Они также оценят предметы с историей.

Козероги невероятно требованы и ценят покой. Им больше понравится какой-то интеллектуальный подарок, чем очередной набор посуды - ежедневник-планер, игры на логику, курсы для повышения квалификации, поездка в горы. Если Козероги что-то коллекционируют, то вручите подарок, связанный именно с этим.

Водолеи любят всё новое и будут рады трендовой вещи, свежему бестселлеру или новому гаджету. Они также обожают новые впечатление и будут в восторге от полете на воздушном шаре, поездке на квадроциклах или полете в аэротрубе.

Рыбы приятно удивлятся картам Таро или атласу звездного неба. Они также обрадуются свечам, отдыху на природе, походу в спа или консультации с психологом. Рыбы оценят поход на творческий мастер-класс или концерт.

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