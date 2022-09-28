Как долго можно хранить яйца: ответы на самые задаваемые вопросы

Главред собрал всю интересную информацию о том, сколько можно хранить яйца в разном виде, нужно ли их мыть и как понять, что яйцо испортилось.
Наверное у каждой хозяйки в холодильнике найдется лоток яиц. Омлет, блинчики, салат - это лишь малая часть, куда можно добавить этот продукт. Однако если вы не любитель яиц и купили десяток лишь для приготовления какого-то одного блюда, то стоит обратить внимание на то, как долго уже хранятся яйца.
Все зависит от того, где именно вы храните яйца. Важно даже обращать внимание на полку в холодильнике, на которой они лежат.
Как правильно хранить яйца
Лучшим местом для хранения яиц является холодильник. Лучше всего их хранить в специальных термолотках из бумаги или пенопласта. Если вы будете перекладывать яйца в другую упаковку, то проследите за тем, чтобы они лежали острым концом вниз. Таким образом желток будет размещаться по центру, а воздушная камера не будет на него давить.
Отличным местом в холодильнике для хранения яиц будут контейнеры для овощей и фруктов внизу. Дело в том, что в среднем температура в холодильнике держится на уровне 0-8 градусов тепла. Однако в дверце она значительно выше допустимой нормы - 10-15 градусов тепла.
Нужно ли мыть яйца сразу после покупки
Многие хозяйки делают ошибку, думая, что мыть яйца необходимо сразу после магазина. Конечно, чистота в холодильнике - залог безопасности. Однако если вы хотите, чтобы яйца хранились дольше, то лучше их мыть только перед приготовлением.
Дело в том, что вода смывает защитную пленку, которая есть на скорлупе. Эта пленка предотвращает попадание бактерий внутрь яйца.
Как долго можно хранить яйца
Если вы положите яйца в холодильник сразу после покупки, то смело можете хранить их до 60 дней (с учетом того, что температура в холодильнике будет 0-8 градусов). Без холодильника они также могут храниться, однако не больше недели.
Сырые яйца без скорлупы или яйца с сильными трещинами на скорлупе можно хранить в холодильнике не дольше 1-2 дней.
Сваренные вкрутую яйца со скорлупой можно хранить до 5-7 дней, а вот уже очищенные от скорлупы лучше не хранить дольше 3 дней.
Как понять, что яйцо испортилось
Существует несколько способов, которые могут указать на то, что яйца уже протухли и их нельзя использовать.
1 способ
Яйцо необходимо положить в емкость с холодной водой. Если оно всплыло на поверхность, то, скорее всего, оно испортилось. Если оно слегка приподнялось тупым углом, то значит, что оно уже не свежее, но с него еще можно что-то приготовить. Яйцо очень свежее, если оно осталось лежать на дне в горизонтальном положении.
2 способ
Яйцо можно слегка потрусить. Если никаких звуков не слышно, то оно достаточно свежее. Если внутри яйца слышится похлюпывание, значит оно уже не первой свежести, ведь внутрь яйца попал воздух.
3 способ
Можно разбить яйцо. Если желток плоский, а белок жидкий, то это значит, что яйцо уже портится. Если желток выпуклый, а белок вязкий и плотный, хорошо держится вокруг желтка, значит яйцо очень свежее.
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