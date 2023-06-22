Как часто поливать картофель в жару: золотое правило удивит богатым урожаем

Нужно ли поливать картофель в жаркую погоду - советы опытных огородников.

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Нужно ли поливать картошку в июле / Instagram/babyshka.rimma.63

Уход за картофелем имеет свои особенности. Опытные огородники помнят о том, что особенности полива картофеля зависят от того, на каких почвах растет корнеплод.

Для примера, если на вашем огороде преобладают песчаные почвы, тогда стоит обратить внимание на особенности полива. Причем если погода достаточно засушливая и жаркая, тогда необходимо уделить особое внимание поливу.

В таком случае необходимо соблюдать простое правило для получения хорошего урожая. В условиях повышенных температур картофелю не обойтись без регулярного полива.

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Как поливать картофель

Опытные огородники рекомендуют поливать картофель из расчета:

1 раз в 10 дней;

по 3 литра воды под каждый куст.

Важно не забыть о том, что полив стоит окончить, как только ботва усохнет. Это верный признак, что уже через неделю можно выкапывать новый урожай.

Когда поливать картофель

Дачники в один голос говорят о том, что в дневную жару никто вообще никакие растения не поливает. Это касается и картофеля. Однако если у вас нет выбора и полив необходимо сделать утром, тогда необходимо его провести как можно раньше, еще до появления солнечных лучей, чтобы влага успела впитаться. Ведь утренний полив чреват образованием капель на листьях, которые нежелательны для растений.

Что важно помнить:

А вообще картофель необходимо поливать вечером, после того, как скроются солнечные лучи. Добавим, что картофель следует поливать так, чтобы не гнили клубни и корни. Основной совет при поливе – воду вносите в середину каждого куста.

Как поливать в жару

Ошибкой будет считать, что для полива в жару следует использовать холодную воду. Это может только навредить растению. Вода должна быть не холодная, а примерно + 23-25°С. Кроме того, не рекомендуется использовать для полива картофеля водопроводную воду из-под крана.

Обратите внимание на то, что вода при поливе не должна растекаться по участку. Лучше не спешить и поливать понемногу, но дожидаясь, пока вода впитается и достигнет корней.

Что важно помнить:

картофель можно поливать 1 раз в неделю в относительно прохладную погоду;

картофель следует поливать 2 раза в неделю в жару (тем же объемом воды).

Когда уже не нужно поливать картошку

Внимательно следите за состоянием картофеля и обращайте внимание на появление цветков. Ведь он сам сигнализирует о том, когда ему нужно больше влаги. Если заметите, что на картофеле появляются бутоны или распускаются первые цветы, это сигнал к активизации процесса полива. Помните, что промедление или недостаточный полив может привести к потере трети урожая.

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