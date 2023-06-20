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Как быстро и просто очистить память телефона: способы, о которых многие забыли

Андрей Ганчук
20 июня 2023, 05:55
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Вы легко догадаетесь, как очистить память телефона без программ, если потратите всего несколько минут для того, чтобы освоить пункт Настройки смартфона.
Смартфон
Что нужно удалить в телефоне, чтобы освободить память / instagram.com/m1dwaaay

Многие из нас часто сталкиваются с проблемой, что смартфон не работает так, как нужно. Гаджет начинает зависать и не выполняет даже элементарных функций. И часто это возникает в ситуации, когда девайс забился лишним контентом или кэшированными файлами. Тогда мы ищем ответ на вопрос, что нужно удалить в телефоне, чтобы освободить память. Существует немало способов, которые позволят восстановить полную работоспособность телефона.

Проблема с памятью время от времени преследует всех владельцев смартфонов. Возможно, вы знаете, как очистить память телефона xiaomi, однако как очистить память телефона самсунг понимают лишь единицы, тогда как с проблемной ситуацией хозяева гаджетов из Южной Кореи сталкиваются едва ли не больше всех.

Что делать, если память телефона заполнена, но ничего нет

Бывает так, что удалять уже нечего, а телефон по-прежнему забит. В таких случаях следует немного покопаться и поискать, в чем проблема.

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Почистите папку Загрузки

Все скачанные файлы попадают в папку Загрузки, которую нужно очищать. Когда вы установили нужное вам приложение, загрузочный файл больше не понадобится. В любом случае, его можно повторно скачать.

Как это сделать? Заходим в Настройки, переходим в папку Память, находим Загрузки и жмем Очистить.

Проверьте, может, в папке Загрузки у вас действительно оказалось что-то важное.

Очистите удаленные файлы

Если с памятью остаются проблемы, а удалять нечего, загляните в папку с удаленными материалами. Ее можно найти или в Настройках, или в Галерее. Очищается все таким же путем, как и в Загрузках.

Удалите кэш

Часто непонятки с памятью возникают из-за непочищенного кэша. Отправляемся в Настройки, находим папку Память и выбираем Очистить кэш. Бывает кэш не только на телефоне, но и как временные файлы в самих программах. Там часто хранится много не нужных данных. Чтобы их удалить, надо зайти в Настройки приложения. Далее в раздел, который связан с памятью сервиса, и нажать Очистить кэш.

Чистите временные файлы

Кроме кэшированных, есть еще и временные данные. Их можно найти в папке Хранилище. Чтобы удалить, надо перейти в Данные памяти. После этого в разделе появятся все неиспользуемые файлы. Функция называется так: Удаление неиспользуемых приложений.

Перенесите свои данные на карту памяти

Когда на телефоне уже совсем нет свободного места, следует переместить ваш контент на SD-карту. Для этого переходим в раздел Настройки и выбираем программу/документ, которые понадобится перенести. Нажимаем Переместить на карту и подтверждаем действия. Это лучший способ, как очистить память, ничего не удаляя.

Ждем, пока файлы переместятся. Все зависит от того, какой объем файлов. Возможно, придется подождать несколько минут.

Не получается сделать это вручную – попробуйте использовать программы для переноса данных с телефона на карту памяти.

В принципе, мы уже описали простые способы, как очистить память телефона андроид. Не знаете, как очистить память телефона айфон – там еще проще. Заходим в хранилище и видим, какие приложения потребляют больше всего памяти и, по возможности, их удаляем.

Если ни один способ вам не помог, отнесите телефон в сервисный центр, чтобы вопрос решили уже специалисты.

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