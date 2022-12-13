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Как правильно заряжать смартфон, чтобы не выбросить батарею на свалку

13 декабря 2022, 05:30
Нужно знать, когда надо заряжать смартфон, чтобы максимально продлить срок службы вашего устройства и существенно не навредить его аккумулятору.
Смартфоны
Новый телефон до 0% разряжать не нужно / Yoann JEZEQUEL / flickr.com

Мобильный телефон всегда у нас под руками. Мы пользуемся им для связи, развлечений и работы. Поэтому важно, чтобы он всегда был заряженным и работал на полную мощность. Многие не знают, как заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею. На самом деле телефон советуют заряжать несколько раз в день, не оставлять зарядку на последний момент и не ждать, пока заряд батареи достигнет показателя в 100%.

Когда заряжать смартфон

Специалисты советуют держать заряд телефона на уровне 40-80%. Тогда ваше устройство может проработать дольше, чем даже заявлено самим производителем.

Когда заряд батареи показывает 50%, можно ставить смартфон на зарядку. В таком случае срок использования телефона может увеличиться в четыре раза.

Как часто заряжать смартфон

Смартфон нуждается в регулярной подзарядке. Нужно именно подзаряжать телефон, а не пополнять его запас от 0 до 100%.

Телефон можно заряжать 2-3 раза в день. Где-то до показателя в 80%. Когда смартфон показывает, что остается 20-30% - не ждите полной разрядки. Не ждите, когда показатель подпитки аккумулятора энергией будет выше 90%.

Как правильно заряжать смартфон или чего боится аккумулятор

Разряжать телефон до 0% после покупки не надо

Часто можно услышать, что новый телефон сразу после покупки нужно разрядить до нуля и сразу поставить его на зарядку. Однако такое мнение подвергается критике.

Раньше мобильники были с железо-никелевыми батареями, сейчас – с литий-ионными. Первый вариант аккумулятора предусматривал вариант с первой полной разрядкой-зарядкой. Работал так называемый эффект памяти, из-за чего потенциал батареи снижался. А вот с литий-ионными батареями такой проблемы уже нет.

Не разряжайте телефон полностью

Когда уровень заряда батареи телефона снижается до 0%, это приводит к минимальным запасам энергии. Емкость аккумулятора уменьшается, особенно если в такой ситуации человек пытается его снова включить. В подобной ситуации выключайте телефон, когда он на зарядке, чтобы энергия зря не тратилась на фоновую работу приложений.

Не оставляйте телефон на ночь на зарядке со 100%

На самом деле, у современных мобильных телефонов есть функция, которая отключает подпитку энергией при максимальном заряде батареи. Но на ночь смартфон с показателем заряда в 100% лучше не оставлять, поскольку это негативно сказывается на сроке эксплуатации аккумулятора.

Не убивайте батарею во время зарядки

Многие из нас пользуются смартфоном, когда он заряжается. Смотреть фильмы или сидеть в Интернете, конечно, можно, но так вы "убиваете" свой аккумулятор. Зарядка и разрядка телефона идет одновременно и батарея изнашивается.

Главные "страхи" аккумулятора

Литий-ионные батареи боятся, когда происходит резкий перепад температуры. Как с жары на холод, так и наоборот. Аккумуляторы очень боятся морозов (-20) и сильной жары (+60). Когда температура ниже нуля, телефон не может заряжаться.

Не советуют хранить литий-ионные аккумуляторы с 0% заряда. В будущем из-за этого они могут не включаться.

Нельзя пользоваться дешевыми зарядными устройствами. Может произойти нарушение работы контролера, который встроен в саму батарею и его перезарядка. Это крайне опасно.

Нельзя пользоваться вздутыми аккумуляторами, не пытайтесь их зарядить.

Аккумуляторы портятся из-за ударов, вибраций, постукиваний, долгого оставления на зарядке с зарядом на 100%, активных нагрузок, попадания влаги, замыкания.

Какой зарядкой лучше заряжать

Зарядное устройство должно быть оригинальным и высокого качества. Можно заряжать телефон и одноамперной, и двухамперной зарядкой. Если емкость аккумулятора большая, смартфон быстрее зарядится при помощи двухамперной зарядки.

Можно купить и зарядное устройство, которое поддерживает быструю зарядку. Контроллер не позволит испортить батарею. Если телефон такую функцию не поддерживает, то величина тока на выходе будет такой, какая нужна вашему смартфону.

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