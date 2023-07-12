Как будет чувствовать себя человек, который каждый день ест курицу: последствия

Главред расскажет, что будет, если есть курицу каждый день и не останавливаться.

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Что будет, если есть курицу каждый день / коллаж: Главред, фото: pexels

Мало кто знает о последствиях употребления слишком большого количества курицы. Курица считается одним из самых универсальных видов мяса и люди часто склонны использовать курицу во многих блюдах. Несмотря на то, что принято считать мясо птицы здоровым выбором, её ежедневное употребление - это не самое лучшее решение. Мы расскажем, что будет, если есть курицу каждый день.

Давно известно, что разнообразное питание – залог здорового образа жизни. Это относится и к курице, то, что не в балансе - может привести к проблемам со здоровьем.

Что будет если каждый день есть только курицу

Давно известно, что идеальный рацион, это 30% белка в калориях, которые человек потребляет ежедневно. А вот если его количество увеличено, тело начинает сохранять его в виде жира и липидов в крови.

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Также большое количество курицы (белка) поднимает уровень холестерина, а это ухудшает здоровье.

Что будет если много есть курицу

Помимо прочего, давно известно, что на фабриках распространена практика введения антибиотика птице. Употребляя курицу, человек может постепенно стать устойчивым к антибиотикам. В последствии лекарства, которые возможно придется принимать человеку, могут сработать не так хорошо.

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