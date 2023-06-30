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Что будет с организмом, если есть мороженое каждый день: удивительные последствия

Елизавета Бельмас
30 июня 2023, 14:38 обновлено 30 июня, 15:16
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Главред расскажет, как мороженое влияет на организм, если есть его постоянно и много.
Что будет с организмом если есть мороженое каждый день
Что будет с организмом если есть мороженое каждый день / коллаж: Главред, фото: pexels

Мороженое - для кого-то любимое сезонное лакомство, для кого-то безразличный продукт, а для кого-то то, без чего жизнь невозможна. Мы расскажем вам, что будет, если съесть много мороженого.

Как мороженое влияет на организм - позитивные последствия

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что каждая шестая пара во всем мире испытывает проблемы с фертильностью и зачатием ребенка. Эпидемиологи из Гарвардского университета исследовали, что может помочь зачать ребенка и обнаружили, что мороженое входит в список "спасателей". По словам исследователей, потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира может помочь поддержать эти пары. Стакан цельного молока, порция сыра "засчитывается", как порция жирных молочных продуктов, однако также порция мороженого может быть использована в качестве жирного молочного продукта.

Помимо прочего, кальций является ключевым питательным веществом, поддерживающим здоровье костей. Полстакана мороженого содержит более 80 миллиграммов кальция и помогает организму питаться этим важным минералом.

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Что будет с организмом, если есть мороженое каждый день - неприятные последствия

Мороженое - не лучший продукт для людей, которые обладают непереносимостью лактозы, поскольку оно сделано из молока. Употребление мороженого в таком случае может привести к вздутию живота это и есть причиной почему нельзя есть мороженое каждый день. Однако в наше время доступны варианты безлактозного молока и такого же мороженого

Помимо лактозы мороженое также чаще всего содержит сахар, а, как известно, именно этим элементом питается кариес зубов. Поэтому стоит чистить зубы после каждого употребления мороженого.

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