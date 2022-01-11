Как безопасно бегать в зрелом возрасте - комментарий тренера

Как безопасно бегать в зрелом возрасте - комментарий ученых / Flickr

Есть определенные принципы безопасного бега для людей старше 50 лет. Об этом рассказал известный физиотерапевт и тренер по спортивной медицине Майкл Родригес в комментарии порталу Next Avenue.

По словам врача, во время пробежки значительно (от двух до пяти раз) повышается нагрузка на коленный сустав, и это создает особые проблемы для бегунов старшего возраста. Для того, чтобы снизить риск травмы, им следует увеличить время разминки перед пробежкой, говорит Родригес. Он также порекомендовал людям старше 50 лет гораздо медленнее наращивать километраж, сокращать количество тренировок и выбирать для бега мягкие поверхности —к примеру, тропинки.

Кроме того, Родригес отметил необходимость отдыха − важно давать организму восстанавливаться, высыпаться и следить за рационом, в том числе уделяя особое внимание содержанию кальция и витамина D.

Специалист особо заявил, что людям с прогрессирующим остеоартрозом и бегунам, которые перенесли операцию по замене коленного или тазобедренного сустава, следует переключиться на аэробные упражнения с низким или неинтенсивным воздействием.

"Если симптомы появились недавно, то не следует это игнорировать — можно сделать много вещей, чтобы помочь", — подытожил он.

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