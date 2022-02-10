Как бельмо на глазах: что нужно убрать из интерьера, чтобы сохранить гармонию в доме

Некоторые вещи раздражают гостей / pixabay.com

Есть несколько вещей, которые на первый взгляд кажутся безобидными, однако на самом деле очень сильно раздражают гостей и хозяев. Поэтому от таких предметов лучше срочно избавиться.

Читайте также3 вещи, которые испортят любую кухнюШум холодильника. Согласитесь, это раздражает психику. Особенно, если холодильник старый.

Кастрюли и сковородки. Большое количество лишней посуды у плиты и на рабочей поверхности создает дискомфорт и ощущение беспорядка, даже если вокруг идеальная чистота. Поэтому лучше спрятать кухонную утварь в шкафчики или кладовую.

Искусственные запахи. С ароматами в доме нужно быть очень осторожными. Если это диффузор на химической основе, то он может стать причиной головной боли или даже астмы. Лучше заменить их на эфирные масла.

Скрипящие полы и двери. В таком случае гости и сами домочадцы будут бояться лишний раз пошевелиться и сочтут жест за неуважение.

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