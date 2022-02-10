Как бельмо на глазах: что нужно убрать из интерьера, чтобы сохранить гармонию в доме

Некоторые вещи в доме разражают не только гостей, но и самих домочадцев и портят их психику
Есть несколько вещей, которые на первый взгляд кажутся безобидными, однако на самом деле очень сильно раздражают гостей и хозяев. Поэтому от таких предметов лучше срочно избавиться.
Читайте также3 вещи, которые испортят любую кухнюШум холодильника. Согласитесь, это раздражает психику. Особенно, если холодильник старый.
Кастрюли и сковородки. Большое количество лишней посуды у плиты и на рабочей поверхности создает дискомфорт и ощущение беспорядка, даже если вокруг идеальная чистота. Поэтому лучше спрятать кухонную утварь в шкафчики или кладовую.
Искусственные запахи. С ароматами в доме нужно быть очень осторожными. Если это диффузор на химической основе, то он может стать причиной головной боли или даже астмы. Лучше заменить их на эфирные масла.
Скрипящие полы и двери. В таком случае гости и сами домочадцы будут бояться лишний раз пошевелиться и сочтут жест за неуважение.
Читайте также3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавитьсяНапомним, ранее Главред писал о том, как мгновенно сделать кухню чистой и уютной. Есть три вещи, избавившись от которых уборка станет легче, а чистота сохранится подольше.
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