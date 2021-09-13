Кабмин ввел новые правила карантина: что изменится для украинцев

Карантинные правила в Украине теперь будут действовать по-новому.
13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат смогут обойти большинство ограничений.
Теперь COVID-сертификат будет иметь две опции. "Желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе вакцинации.
Сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, при этом бумажный вариант документа не будет цветным.
Желтая зона карантина в Украине
В желтой зоне карантина Кабмин упростил требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с желтыми или зелеными COVID-сертификатами.
При этом в желтой зоне не будут действовать ограничения, если все участники и не менее 80% организаторов мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
В то же время Кабмин разрешил владельцам заведений самим решать предоставлять ли услуги только вакцинированным.
Красная зона карантина в Украине
Учебные заведения в красной зоне будут работать только, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.
При этом действующие ограничения красного уровня не будут применяться при наличии "зеленого" COVID-сертификата. В частности, у посетителей (участников), работников и организаторов:
- массовых мероприятий, в том числе религиозных,
- работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений,
- развлекательных заведений,
- ТРЦ,
- заведений общественного питания,
- рынков,
- спортзалов,
- бассейнов.
Привилегии для людей, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Кроме того, при наличии "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19 при пересечении границы не нужно будет проходить самоизоляцию. Нововведение касается и людей, которые прибывают из временно оккупированных территорий.
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Изменения в постановление № 1236, устанавливающий новые карантины для предотвращения распространения COVID-19, вступят в силу через 7 дней с момента публикации документа.
Напомним, Кабмин 11 августа продлил карантин в Украине до 1 октября. Согласно позиции властей, решение продиктовано ухудшением ситуации, связанной с показателями по госпитализации.
В Минздраве акцентировали внимание на том, что карантинные меры в Украине будут усилены в том случае, если вырастет количество заражений коронавирусом, а число тестов сократят. Если один регион попадет в красную зону, остальные области автоматически станут "желтыми".