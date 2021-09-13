Кабмин ввел новые правила карантина: что изменится для украинцев

Карантин в Украине ужесточили / УНИАН

13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат смогут обойти большинство ограничений.

Теперь COVID-сертификат будет иметь две опции. "Желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе вакцинации.

Сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, при этом бумажный вариант документа не будет цветным.

Желтая зона карантина в Украине

В желтой зоне карантина Кабмин упростил требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с желтыми или зелеными COVID-сертификатами.

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При этом в желтой зоне не будут действовать ограничения, если все участники и не менее 80% организаторов мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

В то же время Кабмин разрешил владельцам заведений самим решать предоставлять ли услуги только вакцинированным.

Красная зона карантина в Украине

Учебные заведения в красной зоне будут работать только, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

При этом действующие ограничения красного уровня не будут применяться при наличии "зеленого" COVID-сертификата. В частности, у посетителей (участников), работников и организаторов:

массовых мероприятий, в том числе религиозных,

работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений,

развлекательных заведений,

ТРЦ,

заведений общественного питания,

рынков,

спортзалов,

бассейнов.

Привилегии для людей, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Кроме того, при наличии "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19 при пересечении границы не нужно будет проходить самоизоляцию. Нововведение касается и людей, которые прибывают из временно оккупированных территорий.

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Изменения в постановление № 1236, устанавливающий новые карантины для предотвращения распространения COVID-19, вступят в силу через 7 дней с момента публикации документа.

Напомним, Кабмин 11 августа продлил карантин в Украине до 1 октября. Согласно позиции властей, решение продиктовано ухудшением ситуации, связанной с показателями по госпитализации.

В Минздраве акцентировали внимание на том, что карантинные меры в Украине будут усилены в том случае, если вырастет количество заражений коронавирусом, а число тестов сократят. Если один регион попадет в красную зону, остальные области автоматически станут "желтыми".