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В Украине изменили правила карантина - СМИ

13 сентября 2021, 19:25
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Речь идет о новых ограничениях для "желтой" и "красной" зон карантина.

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Карантин в Украине / Фото galka.if.ua

Кабинет министров Украины на заседании, 13 сентября, одобрил изменения в постановление о карантине.

Как сообщают СМИ, планировалось, что правительство внесет изменения в правила карантина, в частности, в части привилегий для вакцинированных украинцев, но Кабмин принял с доработкой изменения в постановление №1236 о карантине.

"Речь идет о новых ограничениях для "желтой" и "красной" зон карантина. Однако, текст постановления пока не обнародовали", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Кабинет министров еще не публиковал решение об изменениях в карантине.

Как ранее анонсировало правительство, нововведения будут предусматривать введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения, а также для учреждений с вакцинированными работниками.

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Также Кабмин планировал ввести новый вид COVID-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины.

Новые правила карантина в Украине

Ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности могут не распространять на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты, предложили в Минздраве.

Такой сертификат удостоверяет:

  • вакцинацию,
  • действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест,
  • или наличие справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

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Напомним, ранее инфекционист Борис Донской заявил, что количество больных коронавирусом украинцев достигнет 10 тысяч случаев в сутки. Поэтому "желтую" зону Украине не миновать.

Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.

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