К Земле летит огромный астероид: дата приближения

Ученые оценили риски для человечества.
К нашей планете приближается огромный астероид из группы Атона. Его сравнивают с размером в футбольное поле. Тело открыли в 2007 году. На тот момент его диаметр составляет почти 150 метров.
Как сообщает NASA, космическое тело назвали 2007 UY1. Его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны.
Ученые утверждают, что 8 февраля космическое тело максимально приблизится к Земле. Но поскольку расстояние между нами составит почти 5,3 млн километров, а это, со своей стороны 14 дистанций от Земли до Луны, угрозы для человечества нет.
Напомним, в январе 2022 в направлении орбиты Земли мчались два астероида. Самый крупный из них по размеру больше знаменитого лондонского Биг-Бена.
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Автор: Ульяна Виноградова