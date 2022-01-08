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К Земле мчится астероид - по размеру он больше, чем Биг Бен: ученые NASA оценили риски

8 января 2022, 10:06
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Астероид 2013 YD48, который пролетит мимо Земли 11 января, достигает колоссальных размеров - 104 метра. За ним внимательно наблюдают астрономы.

астероид
Огромный астероид приближается к Земле / Фото pixabay.com

В январе 2022 в направлении орбиты Земли мчатся два астероида. Самый крупный из них по размеру больше знаменитого лондонского Биг-Бена. Приблизятся астероиды к нашей планете 11 и 19 января.

Небесные тела обнаружили ученые из Лаборатории реактивного движения NASA с помощью панели управления Asteroid Watch, пишет Dailystar.

Ученые NASA заверили, что астероиды не будут представлять реальную угрозу для нашей планеты, поскольку пройдут на большом расстоянии от Земли.

Астероид 2013 YD48, который пролетит мимо Земли 11 января, достигает колоссальных размеров - 104 метра. Это больше, чем Биг Бен. За ним внимательно наблюдают астрономы на предмет любого возможного отклонения от предполагаемого маршрута.

Астероид, который пролетит мимо нашей планеты 19 января, называется (7482) 1994 PC1. Он регулярно посещает нашу часть галактики, совершая оборот по орбите каждые 47 лет.

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Отметим, любые крупные объекты, которые находятся на расстоянии менее 6,5 млн км, считаются "потенциально опасными".

Напомним, 22 января 2021 к Земле подлетел гигантский астероид. Его диаметр составлял 55 метров.

В марте к Земле приблизился самый крупный астероид 2021 года. Он двигался с ошеломляющей скоростью – 124 тыс. километров в час. Находилось небесное тело в пять раз дальше Луны.

Также Главред сообщал об опасном астероиде 2020, который пролетел в расстоянии 120 тысяч километров от Земли. Небесное тело относится к группе Апполонов.

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