Известный астролог назвал точный год вступления Украины в ЕС и НАТО

Украину пугают, что она будет вступать в НАТО 5-10 лет, но все произойдет гораздо быстрее, уверен астролог.

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Астролог назвал точный год вступления Украины в ЕС и НАТО / Фото УНИАН , pixabay.com

Известный астролог Влад Росс заявил, что в 2024 году Украина имеет все шансы стать членом Североатлантического альянса. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

"В следующем году, когда Телец перейдет в знак Близнецы, для всех станет очевидно, что Украину взяли в НАТО и возьмут в Евросоюз, причем без ПДЧ. Нас пугают, что Украина будет вступать в НАТО 5-10 лет, но ничего подобного не будет – мы станем членом Альянса в следующем году", - сказал астролог.

Кроме того, Росс подчеркнул, что в 2025-2026 годах есть высокая вероятность вступления Украины в Евросоюз.

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"Также в 2024-м нам скажут, что нас принимают в Евросоюз, но нужно доработать законодательство, и тогда в 2025-2026-м Украина будет в ЕС. Поэтому Рада будет работать, как ксерокс, принимая нужные законы", - рассказал Росс.

Напомним, недавно астролог Влад Росс заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину осталось недолго. Уже совсем скоро его власть "будет трещать по швам".

Ранее астролог Ангелина Вакулина рассказала, что война в Украине будет продолжаться, но украинские защитники могут совсем скоро отбить оккупированные территории. По ее словам, РФ вскоре сама откажется от захваченных территорий.

Смотрите видео о том, какой прогноз на май дал в интервью Главреду Влад Росс:

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