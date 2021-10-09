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Из чего состоит правильный осенний рацион: идеальное меню от диетолога

9 октября 2021, 20:54

В осеннюю пору самое время изменить свой рацион так, чтобы удовлетворить все потребности организма без вреда для фигуры.

еда, питание
Осенью организм особенно нуждается в витаминах / glamour.ru

С одной стороны, в осенний период нам важно усмирить аппетит, чтобы не набрать лишние кило, а с другой – организм как никогда чувствует потребность в более калорийной пище, отдавая предпочтение приготовленным блюдам с высоким содержанием жира.

Осень – самое время позаботиться о своем иммунитете, пересмотреть свой рацион и пищевые привычки. Что должно быть в холодильнике осенью – рассказала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова у себя в инста-блоге.

Как должен выглядеть осенний рацион

Именно осенью, когда нас начинают атаковать вирусы, остро ощущается отсутствие солнца и стрессы, надо уделять особое внимание тому, чтобы наш организм получал достаточное количество витаминов, нутриентов, микроэлементов, антиоксидантов.

  • Кисломолочная продукция – очень важна для здоровья кишечника. Чтобы не допустить дисбактериоза, который подрывает иммунитет изнутри, каждый день съедайте какой-нибудь продукт из этой категории: творог, ряженка, кефир, сыр, натуральный йогурт.
  • Обязательно включите в рацион овощи – они богаты витаминами и клетчаткой. Овощи можно есть как в сыром виде, так и варить, тушить и запекать.
  • Налегайте на полезные жиры – жирные сорта рыбы, авокадо, оливковое масло, орехи.
орехи_ореховый спас_еда_праздник
Осенью начинается сезон орехов / 1zoom.ru
  • Дополните рацион сложными углеводами: крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель
  • Белок обеспечит сытость на несколько часов. Ежедневное поступление белка с пищей тормозит процессы старения, стимулирует работу мозга, улучшает сопротивляемость инфекциям, способствует нормализации массы тела, повышает мышечный тонус, улучшает настроение.
  • Осенью, в период частых простуд, необходимо употреблять в пищу продукты с высоким содержанием витамина С. Его можно найти в плодах шиповника, лимоне, грейпфруте, апельсинах, перце, капусте, помидорах и зелени петрушки.

Осеннее меню на 1 день может выглядеть так:

Завтрак:

  • Ленивая овсянка. С вечера в пиале залить овсяные хлопья (50 грамм) натуральным йогуртом (200 грамм), добавить 1 чайной ложки семян льна, 20 грамм орехов, ягод или запеченной тыквы (100 грамм) – все в холодильник до утра.

Перекус:

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  • 50 грамм цельнозернового хлеба, сверху выложить салатный лист, 50 грамм малосольного лосося, нарезать помидор.
  • 1 яблоко или груша.

Обед:

  • Макароны по-флотски: 50 грамм макаронов твердых сортов (сухой вес) и 120 грамм куриного фарша, тушеного с луком.
  • Овощной салат с 1 чайной ложкой оливкового масла.
  • К чаю: 10 грамм черного шоколада.

Ужин:

  • Запеченная в специях куриная/индюшиная грудка с овощами (перец, кабачок, баклажан), начиненная чесночком – 120 грамм мяса.
  • Видите, все просто, полезно и не требует часов стояния у плиты.
Куринное филе
Осеннее меню должно быть сбалансированным и разнообразным. / pinterest

Ранее дипломированный и сертифицированный диетолог Лорен Харрис-Пинкус рассказала о том, какие продукты питания способны улучшить мозговую деятельность человека.

viber
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