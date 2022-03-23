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Историк рассказал, сколько будет длиться война в Украине

23 марта 2022, 22:00

Нынешняя политика российского диктатора приведет к истощению России, утверждает профессор.

Война в Украине не будет долгой / УНИАН

Активная фаза войны России против Украины должна закончиться довольно быстро. Такой прогноз профессор истории, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий аргументирует истощением российской армии, нехваткой боеприпасов и других необходимых для ведения боевых действий вещей.

Но, по его словам, скорее всего, это будет просто перемирие, а не постоянный мир.

"Насколько война будет или не будет заморожена? Активная фаза должна закончиться в относительно быстрой перспективе из-за истощения российской армии, боеприпасов и других вещей. Но я вижу это как не просто первый шаг, а как долговременный шаг – это, скорее, перемирие, чем мир", - сказал историк в интервью НВ.

Также Плохий считает, что выведение российских войск из Крыма, Донбасса и фрагментация РФ, станет возможным только в долгосрочной перспективе.

"Разделяю это (с другими коллегами и политиками - ред.) не в короткой перспективе, а в более длинной. Перед тем, как российская Дума восстала против Николая I, прошло четыре года изнурительной войны. Это вопрос не дней и не недель", - пояснил он.

Плохий убежден, что нынешняя политика президента РФ Владимира Путина приведет к истощению России.

"Но я также убежден, что та политика, которую проводит Путин, чрезвычайно вредна для России. Ни одно следующее правительство продолжать подобную политику не сможет. Такая политика - из-за санкций, из-за всего прочего - приведет к истощению России. Крым - это полуостров. Полуостров всегда зависел и будет зависеть от материка. Материком в этом случае является Украина", - добавил профессор.

Читайте такжеПесков заявил, что "спецоперация" идет по плану и назвал требования Кремля к УкраинеНапомним, американский профессор Элиот А. Коэн заявил, что Украина выигрывает в войне с Россией и этой победе есть много доказательств. В частности, отсутствие у РФ прогресса на линии фронта, что является лишь половиной картины.

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