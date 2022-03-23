Историк рассказал, сколько будет длиться война в Украине

Нынешняя политика российского диктатора приведет к истощению России, утверждает профессор.
Активная фаза войны России против Украины должна закончиться довольно быстро. Такой прогноз профессор истории, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий аргументирует истощением российской армии, нехваткой боеприпасов и других необходимых для ведения боевых действий вещей.
Но, по его словам, скорее всего, это будет просто перемирие, а не постоянный мир.
"Насколько война будет или не будет заморожена? Активная фаза должна закончиться в относительно быстрой перспективе из-за истощения российской армии, боеприпасов и других вещей. Но я вижу это как не просто первый шаг, а как долговременный шаг – это, скорее, перемирие, чем мир", - сказал историк в интервью НВ.
Также Плохий считает, что выведение российских войск из Крыма, Донбасса и фрагментация РФ, станет возможным только в долгосрочной перспективе.
"Разделяю это (с другими коллегами и политиками - ред.) не в короткой перспективе, а в более длинной. Перед тем, как российская Дума восстала против Николая I, прошло четыре года изнурительной войны. Это вопрос не дней и не недель", - пояснил он.
Плохий убежден, что нынешняя политика президента РФ Владимира Путина приведет к истощению России.
"Но я также убежден, что та политика, которую проводит Путин, чрезвычайно вредна для России. Ни одно следующее правительство продолжать подобную политику не сможет. Такая политика - из-за санкций, из-за всего прочего - приведет к истощению России. Крым - это полуостров. Полуостров всегда зависел и будет зависеть от материка. Материком в этом случае является Украина", - добавил профессор.
Читайте такжеПесков заявил, что "спецоперация" идет по плану и назвал требования Кремля к УкраинеНапомним, американский профессор Элиот А. Коэн заявил, что Украина выигрывает в войне с Россией и этой победе есть много доказательств. В частности, отсутствие у РФ прогресса на линии фронта, что является лишь половиной картины.
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