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Глаз не оторвать: топ-5 самых красивых знака зодиака

26 июня 2022, 16:36

Харизма, незаурядный интеллект, сексуальность - это все о них.

Гороскоп июль 2022
Гороскоп на июль 2022 - самые красивые знаки зодиака / depositphotos.com/

В каждом из представителей зодиакального круга безусловно есть своя изюминка и неповторимый шарм, который очаровывает окружающих. Однако эти пять знаков зодиака обладают не только красивыми чертами лица, но и позитивной энергетикой и сумасшедшей харизмой, которая притягивает, словно магнитом.

О том, кто из знаков может похвастаться финансовым везением, читайте в материале: Притягивают деньги магнитом: 4 знака с большой финансовой удачей.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым чаще всего оборачиваются вслед.

Лев

Первую строчку рейтинга занимают представители знака стихии огня. Львы достаточно привлекательные люди, которых природа наградила не только внешней красотой, но и незаурядными умственными способностями. Плюс непробиваемая уверенность в себе и способность себя правильно преподнести – эти харизматичные люди всегда в центре внимания.

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Близнецы

Воздушные Близнецы – превосходные собеседники, которые поддержат любой разговор и очаруют вас своим интеллектом с первых минут. Они довольно непредсказуемы и это может манить и привлекать людей. С ними никогда не бывает скучно. Шарм и обаяние Близнецов – мощное оружие.

Рак

Эмоциональные и чувствительные Раки имеют яркую внешность. Эти люди смело экспериментируют с внешностью и меняют имидж. Они точно не серые мышки, их стилю и элегантности можно позавидовать. Этим они и привлекают окружающих.

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Весы

Весы не только прирожденные красавчики, которых природа наградила изящными чертами, но и наделены незаурядной артистичностью. Их манеры и поведение, вкупе с миловидным личиком просто не оставляют никаких шансов.

Скорпион

Загадочные и привлекательные Скорпионы обладают природным магнетизмом и сексуальностью. Такая красота привлекает многих, однако не каждому по зубам. Скорпионы как никто другой могут разбивать сердце на малейшие кусочки.

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