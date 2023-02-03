Используют по сей день: почему в СССР граненые стаканы обрели сумасшедшую популярность

Граненые стаканы были символом Советского Союза, которым люди пользуются и сегодня.

Граненый стакан / скриншот YouTube

В СССР почти не было дома, в котором бы не было граненого стакана. Производить их начали еще во время Второй мировой войны и с тех пор они стали незаменимыми в быту граждан.

16 граней и 250 мл жидкости

Согласно одной их теорий происхождения граненого стакана, его придумали для того, чтобы он не скатывался со стола после падения. Благодаря граням, его действительно было трудно разбить. Уже позже появились вариации стакана 50, 100, 150, 200, и 350 миллилитров, которые быстро обрели популярность у населения.

Как использовали гранчак?

В СССР хозяйки использовали граненый стакан для вырезания из теста "заготовок" для вареников и пельменей. Люди старшего поколения его используют по сей день.

До появления мерных стаканов, гранчак был незаменимым на кухне. Стаканами мерили не только воду, сахар и мука, но и семечки, бобовые, ягоды и многое другое.

Также был очень популярный лайфхак со стаканом и солью. В домах, где окна были сделаны из 2-х отдельных рам, нередко ставили граненый стакан объемом 100 мл солью. Так зимой снижали влажность воздуха между рамами и препятствовали образованию инея на стеклах и их обледенению.

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