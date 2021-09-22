Инфекционист рассказала, кто никогда не заболеет COVID-19

Ольга Голубовская рассказала о заболеваемости коронавирусом / УНИАН

Инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что коронавирусом заражаются большинство, но есть определенные люди, которые могут не замечать этого, то есть инфекция проходит без клинических проявлений.

В интервью Дмитрию Гордону Голубовская рассказала об одном из реаниматологов больницы. По ее словам, она спросила его, болел ли он коронавирусом или нет, на что тот ответил, что нет, но анализ на антитела показал, что да.

"Ну вот смотрите, ситуация такая, захожу я в реанимацию, реаниматолог надевает на себя маску и я его спрашиваю, болел ли он", - рассказала Голубовская.

Медик отметила, что есть в практике случаи, когда людей "вирус не брал".

"Есть категория пациентов, которая не болеет, ну не берет их вирус. Это как с гриппом около 5%. А вообще - это генетика и хороший иммунитет", - отметила инфекционист.

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По словам инфекциониста, коронавирус - это как лакмусовая бумажка и она проявляет те болезни, которые у больного были раньше.

Голубовская напомнила о важности вакцинации тех людей, которые еще не болели COVID-19.

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Ранее врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что люди, которые переболели коронавирусом, гораздо лучше защищены от COVID-19, чем те, которые вакцинировались. По его словам, вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает лишь некоторую часть людей.

Также мы рассказывали, что люди могут иметь очень сильный иммунитет против коронавируса. Как выяснили ученые, те кто сначала переболел коронавирусом, а потом сделали прививку Pfizer или Moderna, имеют очень сильный иммунитет.