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Имбирь не зря называют суперпродуктом: кому стоит есть чудо-коренеплод

5 ноября 2022, 16:35

Одно из самых известных свойств имбиря – помогать при пищевых отравлениях, тошноте и рвоте

Имбирь
Как извлечь максимальную пользу из имбиря / pixabay.com

Имбирь можно с уверенностью назвать суперпродуктом, поскольку такого количества полезных веществ как нем, не содержится ни в одном продукте.

Полезность имбиря заключается в содержании около 400 природных соединений. Основная ценность заключается в наличии микро- и макроэлементов: кальция, фосфора, меди, селена, железа, цинка. Витамины представлены группами В, К, Е. Имбирь одержит:

  • 80% воды, 15% углеводов, клетчатку, золу;
  • аминокислоты – триптофан, метионин, лейцин;
  • эфирное масло;
  • жирные кислоты – каприловую, линолевую, олеиновую;
  • куркумин – природный антибиотик и иммуномодулятор.

Камфен, линалоол, борнеол, бета-каротин, другие химические соединения положительно влияют на организм. Однако содержание нутриентов невелико – 1% суточной нормы. Энергетическая ценность – 15 ккал/100 г.

Борется с микробами

Определенные химические соединения в свежем имбире помогают организму бороться с микробами. Они особенно хорошо останавливают рост бактерий, таких как кишечная палочка, а также могут сдерживать такие вирусы, как РСВ.

Успокаивает воспаленные мышцы

Имбирь не избавит от мышечной боли на месте, но со временем он может укротить болезненность. В некоторых исследованиях у людей с мышечными болями от упражнений, которые принимали имбирь, на следующий день боль была меньше, чем у тех, кто этого не делал.

Снижает уровень сахара в крови

Одно недавнее небольшое исследование показало, что имбирь может помочь вашему организму лучше использовать инсулин. Необходимы более масштабные исследования, чтобы увидеть, может ли имбирь помочь улучшить уровень сахара в крови.

Снижает уровень холестерина

Ежедневная доза имбиря может помочь вам бороться с "плохим" уровнем холестерина ЛПНП. В недавнем исследовании прием 5 граммов имбиря в день в течение 3 месяцев снизил уровень холестерина ЛПНП у людей в среднем на 30 пунктов.

Защищает от болезней

Имбирь богат антиоксидантами, соединениями, которые предотвращают стресс и повреждение ДНК вашего тела. Они могут помочь вашему организму бороться с хроническими заболеваниями, такими как высокое кровяное давление, болезни сердца и болезни легких, а также способствовать здоровому старению.

Как употреблять имбирь

Кофе и имбирь создают мощный дуэт, который помогает бороться со свободными радикалами (не забывайте, что кофе является одним из богатейших источников антиоксидантов).

Чтобы получить этот утренний суперпродукт и полностью раскрыть полезные свойства корня, просто добавьте молотый имбирь в чашку или турку (1 чайную ложку на чашку) или попробуйте приготовить йеменский напиток кишр. Этот традиционный имбирный кофе пьют на Ближнем Востоке. Он улучшает пищеварение и помогает желудочно-кишечному тракту справиться с тяжелой пищей.

Если вы предпочитаете начинать свое утро с чашки чая, а не кофе, тогда приготовьте имбирный напиток. Некоторые привыкли пить такой чай в холодное время для укрепления иммунитета, но мы рекомендуем начинать с него каждое утро.

Помимо согревающего эффекта, имбирный чай устраняет тошноту, избавляет от укачивания или утреннего токсикоза, вызванного беременностью. Также такой напиток богат на витамин С, который отлично укрепляет иммунитет.

Варенье из имбиря идеально сочетается с утренними тостами, а еще его можно комбинировать с арахисовым маслом. Такой джем не теряет своих полезных свойств и станет отличной альтернативой привычному сливочному маслу или шоколадной пасте. Отличный вариант для людей с повышенным уровнем сахара в крови.

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Автор: Сергей Кущ
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