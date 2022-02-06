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Поможет при артрите, кашле и для похудения: почему имбирь нужно есть каждый день

6 февраля 2022, 02:15

Много свежего корня имбиря есть вредно. Лучше его употреблять в маринованном виде или заваривать с чаем.

имбирь
Диетолог рассказала все о пользе имбиря / Фото pixabay.com

Диетолог Светлана Фус рассказала о пользе имбиря, для решения каких проблем со здоровьем его можно применять и сколько корня имбиря можно употреблять в день.

Имбирь - польза

Своим положительным свойствам имбирь обязан эфирным маслам, их в нем до 3%. Летучие масла содержат активный ингредиент гингерол и шогаол. С этими веществами связаны антиоксидантные, противовоспалительные, обезболивающие, противоопухолевые свойства растения.

"Благодаря этим соединениям люди с остеоартритом или ревматоидным артритом испытывают уменьшение боли и улучшение подвижности при регулярном употреблении имбиря", - написала специалист на своей странице в Facebook.

Кроме того, имбирь содержит витамины, минералы и аминокислоты.

Имбирь от кашля и простуды

Имбирный корень традиционно используется для лечения простуды. Польза объясняется преимущественно отхаркивающим, разогревающим эффектом, а также легким антимикробным действием его компонентов. При этом речь о повышении иммунитета не идет.

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Имбирь от тошноты

Корень имбиря уменьшает тошноту, чем бы она ни была вызвана – морской болезнью, беременностью или отравлением.

Также имбирь стимулирует работу пищеварительной системы. В частности, имбирь улучшает процессы пищеварения, препятствует скоплению газов, имеет спазмолитический и легкий желчегонный эффект.

Имбирь для похудения

Имбирь может уменьшить чувство голода.

"Именно благодаря этому свойству, а не за счет мифического "сжигания жира", он может помочь людям, которые хотят нормализовать свой вес. В этом случае имбирный чай рекомендуют пить несколько раз в день между едой", - отметила диетолог.

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Сколько имбиря можно есть

За счет большого количества раздражающих слизистые веществ съесть много свежего корня имбиря невозможно, да и вредно.

"Одна из возможностей съесть больше имбиря – это использовать его как обычный маринованный овощ. Это традиционный японский продукт. Все полезные свойства сохраняются, маринование смягчает его жгучий вкус. Но он содержит уксус. Поэтому маринованный имбирь – это не отдельное блюдо, он может стать добавкой к блюду. Едят его чуть-чуть, маленькими кусочками", - посоветовала диетолог.

Как правильно употреблять имбирь?

Иногда можно просто пожевать кусочек свежего корня. Это помогает при простуде, проблемах с полостью рта или для предупреждения приступа тошноты.

В лечебных целях используют имбирный напиток. Для этого корень имбиря можно заварить сам по себе или с зеленым или черным чаем. В напиток можно добавить мяту, лимон, смородиновый лист, красный жгучий перец.

Непомерное потребление имбиря может навредить – вызвать аллергию, желудочные колики и прочие неприятные симптомы, с которыми имбирь призван бороться.

"Это касается и напитков. Не злоупотребляйте, пейте не больше 2-3 чашек напитков с ним в день", - сказала Фус.

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы боль в суставах больше не беспокоила.

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