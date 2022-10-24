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Им оборачиваются вслед: 4 знака зодиака, которые всегда на стиле

24 октября 2022, 19:26

Им сложно остаться незамеченными.

Гороскоп на 2023 год
Гороскоп на ноябрь 2022 - 4 знака с врождненным чувством стиля / ua.depositphotos.com

Не каждый из представителей зодиакального круга может похвастаться врожденным чувством стиля. Однако эти четыре точно знают как комбинировать одежду, чтобы всегда выглядеть сногшибательно и не за все деньги мира.

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Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые всегда выглядят с иголочки. Они чаще всего собирают восторженные комплименты своему стилю в одежде.

Ценят комфорт

Люди знака земной стихии могут похвастаться своим умением в любой ситуации выглядеть безупречно. Они подбирают наряды тщательно, и никто не сможет упрекнуть их в том, что они неуместны. Тельцы во всем ценят комфорт и предпочитают удобные наряды в соответствии с настроением. Однако в особых случаях умеют произвести впечатление.

Любят экспериментировать

Представители воздушного знака зодиака – те еще модники. Они обожают шопинг и всегда в курсе всех новомодных веяний. Они умеют сочетать одежду таким образом, чтобы подчеркнуть все достоинства фигуры и не выглядеть вульгарно. Модные эксперименты Близнецов никого не оставляют равнодушными.

Обладают "модной" интуицией

Неординарный стиль людей-Весов вызывает восхищение и зависть многих. Чувство стиля их редко подводит. Они интуитивно знают, что подойдет именно им, и какой фасон и цвет будет выигрышным. Они из тех, кто одежду дорогих брендов успешно сочетают с масс-маркетом и всегда выглядят как для обложки.

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Ищут свою изюминку

Эксцентричные Водолеи как никто умеют привлечь внимание своим неповторимым умением одеваться. Они часто находятся в поиске своего образа и могут кардинально менять стиль и образ. У каждого из них есть собственная изюминка, которая выделяет представителей знака. Они из тех, кто могут становиться законодателями моды.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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