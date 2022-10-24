Им оборачиваются вслед: 4 знака зодиака, которые всегда на стиле

Им сложно остаться незамеченными.
Не каждый из представителей зодиакального круга может похвастаться врожденным чувством стиля. Однако эти четыре точно знают как комбинировать одежду, чтобы всегда выглядеть сногшибательно и не за все деньги мира.
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Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые всегда выглядят с иголочки. Они чаще всего собирают восторженные комплименты своему стилю в одежде.
Ценят комфорт
Люди знака земной стихии могут похвастаться своим умением в любой ситуации выглядеть безупречно. Они подбирают наряды тщательно, и никто не сможет упрекнуть их в том, что они неуместны. Тельцы во всем ценят комфорт и предпочитают удобные наряды в соответствии с настроением. Однако в особых случаях умеют произвести впечатление.
Любят экспериментировать
Представители воздушного знака зодиака – те еще модники. Они обожают шопинг и всегда в курсе всех новомодных веяний. Они умеют сочетать одежду таким образом, чтобы подчеркнуть все достоинства фигуры и не выглядеть вульгарно. Модные эксперименты Близнецов никого не оставляют равнодушными.
Обладают "модной" интуицией
Неординарный стиль людей-Весов вызывает восхищение и зависть многих. Чувство стиля их редко подводит. Они интуитивно знают, что подойдет именно им, и какой фасон и цвет будет выигрышным. Они из тех, кто одежду дорогих брендов успешно сочетают с масс-маркетом и всегда выглядят как для обложки.
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Ищут свою изюминку
Эксцентричные Водолеи как никто умеют привлечь внимание своим неповторимым умением одеваться. Они часто находятся в поиске своего образа и могут кардинально менять стиль и образ. У каждого из них есть собственная изюминка, которая выделяет представителей знака. Они из тех, кто могут становиться законодателями моды.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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