"Дни дон-дона сочтены": астролог Влад Росс предсказал Кадырову скорую смерть

Астролог Влад Росс рассказал, когда и от чего уйдет из жизни Рамзан Кадыров.

Астролог Влад Росс считает, что Кадыров – уже не жилец, но на тот свет его отправят отнюдь не болезни / Коллаж Главред, скриншот

Глава Чечни Рамзан Кадыров болен и жить ему осталось всего пару лет, впрочем, своей смертью он вряд ли умрет. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог убежден, что у Кадырова есть несколько проблем со здоровьем.

"В гороскопе Кадырова Луна в Рыбах, а это говорит о болезнях почек. Также у него "разбита" поджелудочная железа, он болен сахарным диабетом. А диабет бьет по глазам, поэтому у Кадырова плохо и со зрением. Примерно такова клиническая картина. Он – не жилец", – отметил Влад Росс.

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Впрочем, по словам астролога, лидер Чечни уйдет из жизни не из-за болезней.

"В доме здоровья в гороскопе Кадырова восходящий Скорпион, планета смерти и разрушения, вместе с Марсом. Скорпион связан со смертью, это убийца. Это указывает на то, что своей смертью Кадыров не умрет", – считает Влад Росс.

Астролог полагает, что Рамзан Кадыров недавно был отравлен.

"Транзит планет, который был в гороскопе Кадырова в январе-феврале этого года, а это был жесткий аспект Нептуна, планеты отравлений, свидетельствует о том, что он был отравлен в Москве, на одном из сабантуев. После этого ему пришлось уехать в Дубай. И последние дни своей жизни он проведет именно там", – прогнозирует Росс.

Более того, астролог подчеркнул, что час Кадырова уже пробил, ему осталось недолго.

"Путина не станет, и примерно в те же самые сроки и Кадыров может покинуть этот мир. Либо – он может сбрить бороду и сделать пластическую операцию. В любом случае, дни дон-дона сочтены. Жить осталось ему совсем недолго, максимум – пару лет", – заверил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал исход войны России и Украины и назвал месяц, когда пройдет парад победы в Киеве. Кроме того, Влад Росс спрогнозировал вероятность применения Россией ядерного оружия в войне против Украины и рассказал, что Путин скрывает о ядерном арсенале РФ.

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