Игнорировать нельзя: почему собаки воют и как это прекратить

Собаки – очень коммуникабельные животные, использующие для общения все возможные способы

Собака / pixabay.com

Владельцы собак могли замечать, что их питомцы периодически воют. Ругать животное за это не стоит, поскольку у него есть причина такого поведения.

Страх одиночества

Чаще всего собака воет, когда остается дома одна. Чтобы этого избежать, попробуйте больше уделять ей больше времени. Потратив много энергии, животное будет отдыхать, когда вас нет дома, а не выть и пакостить.

Также избежать воя можно купив собаке игрушку. Она может частично заменить хозяина в его отсутствие.

Бесят внешние раздражители

Причиной воя у собак могут быть другие животные, звук сирены, пылесоса, фена, шумные гости в доме, дети, поездка в машине и много других. В таком случае нужно работать над реакцией собаки на раздражитель.

Только она начинает выть - дайте ему команду "Тихо!". Животное можно поощрить, если оно перестанет выть.

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