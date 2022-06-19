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Ситуация в июле в Украине может быть очень тяжелой. Второй месяц лета, вероятно, станет одним из сложнейших в ходе полномасштабной войны.

Как сообщает астролог и астропсихолог Лариса Гресь, ситуация будет накалена до предела в плане военных действий.

Астролог отмечает, что период напряжения в июле под силу остановить только переговорами.

"Благодаря переговорам наметится стагнация военного конфликта. Большая вероятность, что июль – новая точка отсчета не только в войне, но и в истории нашего государства", - говорит астролог, передает Телеграф.

Кроме того, астролог предупредила, что и июль, и август будут сложным периодом для политических элит Украины.

"Если говорить конкретно про Украину, то июль месяц может быть разрушительным для страны. Архисложным периодом июль будет и для президента Украины. И связано это будет не только с внешними ситуациями, но с событиями внутри страны", - рассказала астролог.

Так, звезды сулят три периода в жизни Владимира Зеленского, которые могут кардинально ее поменять:

8-13 июля,

17-21 августа,

6-10 октября.

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Астролог отмечает, что август и сентябрь могут принести много изменений, а ситуация станет принимать какой-то странный ход.

"Есть вероятность возникновения многих вещей и событий, которые нам будет сложно как понять, так и принять. С октября наша жизнь начнет приобретать другой формат, другой смысл, нам придется строить наш мир заново", — подытожила Гресь.

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