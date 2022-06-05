Оккупанты пойдут на штурм: астролог назвала даты ожесточенных боев летом - гороскоп для Украины

Гороскоп для Украины на лето / pixabay

Война в Украине длится уже 4 месяц. Каждый украинец мечтает скорее вернуться домой, но оккупанты продолжают штурм всей страны.

Астрологи отмечают, что летом начнется эскалация и бои будут ожесточенными.

Как рассказала в своем прогнозе Ольга Медвецкая, летом 2022 будет эскалация. По словам астролога, это связано с напряженным периодом между планетой войны Марсом и планетой расширения Юпитером.

"С 6 июня эти две планеты будут отдаляться друг от друга. Поэтому степень напряжения на фронте будет снижаться, но это не значит, что враг будет отступать. Интенсивность наступлений будет снижаться. Ожидаются переговоры, период затишья", - говорит астролог.

Медвецкая предупредила, что это еще не конец боев.

"Используйте это время для восстановления сил, поскольку это еще не конец", - посоветовала она.

Украину ждет эскалация войны

С 25 июня до 6 июля будет квадрат Марса и Плутона, последняя - планета разрушения, ее цель - разрушить, чтобы создать новое.

"Это будет новый этап эскалации, очень непростой период на фронте. Ожидаются наступательные действия. И 8 июля Марс перейдет в знак Тельца", - говорит астролог.

С 29 июня по 2 июля ожидаются ожесточенные бои, это - период наибольшего напряжения.

"Сложный этап будет с 18 по 21 июля. Вероятно прекращение договоренностей, расторжение договоров. Последний период, вероятнее всего, будет самым сложным за всю войну. Это будет время резких перемен", - прогнозирует астролог.

Когда закончится война в Украине

Астролог Анжела Перл считает, что Украина будет выгонять врага со своей земли в июне 2022 года. Российские оккупанты не смогут двигаться дальше.

По прогнозу специалиста, в это время будут идти сильные бои и будет сложно, однако шаги для того, чтобы отбросить захватчиков из Украины, будут успешными.

Перл рассказала, что еще один сложный период будет под Новый год. Однако уже в августе и сентябре этого года на большую территорию Украины будут возвращаться люди.

Читайте также: