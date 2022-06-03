Идет главная битва и кульминация войны: астролог предсказала самый важный период для Украины

Гороскоп для Украины / Reuters, ua.depositphotos.com

Многие известные астрологи прогнозируют обострение в войне России с Украиной в скором времени и тяжелые бои.

Когда начнется самая главная битва и будет кульминация войны рассказала астролог Наталья Нестеренко.

По ее словам, этот решающий период в войне продлится до зимы.

"Кульминационный этап этого противостояния (между Россией и Украиной, — прим. ред.) придется на третью, решающую фазу, которая начнется с сентября 2022 и продлится до января-февраля 2023. В ее рамках состоится решающая битва между альтернативными мирами и ценностями, в ходе которой, по всей логике эволюционных процессов, старому миру должно быть нанесено поражение", - пишет астролог.

Нестеренко отмечает, что во время этой фазы путинскому режиму будет нанесен сокрушительный удар.

"В рамках этой фазы путинский режим столкнется с очень серьезными и болезненными ударами, продолжит ослабляться военными, экономическими, внутриполитическими проблемами. В это же время способности и возможности Украины отстаивать свою свободу усиливаются, в том числе благодаря поддержке союзников. В результате этих событий в августе и сентябре главный сюжет года, противостояния альтернативных миров и ценностей, будет переходить к третьей фазе своего развития, к стадии своей кульминации, решающих и финальных битв между новым и старым миром", — резюмировала она.

Читайте такжеНачнутся сильнейшие бои и эскалация войны: астрологи назвали критические для Украины дни

Когда закончится война в Украине

Астролог Анжела Перл считает, что Украина будет выгонять врага со своей земли в июне 2022 года. Российские оккупанты не смогут двигаться дальше.

По прогнозу специалиста, в это время будут идти сильные бои и будет сложно, однако шаги для того, чтобы отбросить захватчиков из Украины, будут успешными.

Перл рассказала, что еще один сложный период будет под Новый год. Однако уже в августе и сентябре этого года на большую территорию Украины будут возвращаться люди.

Читайте также: