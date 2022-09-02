Идеальная чистота за копейки: как сделать бомбочки для чистки унитаза

Средства для чистки унитаза можно заготовить очень много и использовать его по надобности.
Унитаз - одно из самых грязных мест в доме. Если на нем не видно визуального загрязнения, то это еще не значит, что он чист.
Главред нашел идеальное, а главное дешевое средство для чистки унитаза, которое поможет вам поддерживать его в чистоте.
Вам понадобятся следующие ингредиенты
- ½ стакана пищевой соды
- ½ стакана лимонной кислоты
- ½ стакана кукурузного крахмала
- вода
- 25 капель эфирного масла на ваш выбор (эфирное масло апельсина обладает прекрасными очищающими свойствами; используйте другие масла, чтобы усилить аромат)
Также вам понадобится распылитель, пакет на молнии, формочки.
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Как приготовить бомбочки для чистки унитаза
- Смешайте все ингредиенты в пакете, за исключением эфирных масел. Энергично встряхивайте, чтобы все хорошо перемешалось.
- Откройте пакет и налейте немного воды. Закройте и замесите.
- Повторите это 5-7 раз. Если пакет слишком сильно надувается, выпустите воздух и не паникуйте. Это нормальная реакция пищевой соды и кислоты.
- Ваша смесь должна напоминать тесто для пирога. Когда вы сжимаете горсть, она не должна рассыпаться, поэтому не переборщите с водой.
- Добавьте масла и снова замесите содержимое.
- Разложите полученную смесь по формочкам.
- Дайте смеси высохнуть в течение пары дней. Потом достаньте бомбочки из форм и дайте им высохнуть еще 2 дня.
Хранить такие бомбочки нужно в герметичном контейнере для дальнейшего использования.
Как использовать
Бросьте одну из "бомб" в туалет и подождите, пока она пошипит. Затем используйте чистую щетку, чтобы удалить все загрязнения с поверхности унитаза и смойте. Эти бомбы отлично подходят для чистки унитаза и не вредят здоровью, в отличие от промышленной химии.
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Автор: Сергей Кущ