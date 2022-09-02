Идеальная чистота за копейки: как сделать бомбочки для чистки унитаза

Как сделать бомбочки для чистки унитаза / скриншот

Унитаз - одно из самых грязных мест в доме. Если на нем не видно визуального загрязнения, то это еще не значит, что он чист.

Главред нашел идеальное, а главное дешевое средство для чистки унитаза, которое поможет вам поддерживать его в чистоте.

Вам понадобятся следующие ингредиенты

½ стакана пищевой соды

½ стакана лимонной кислоты

½ стакана кукурузного крахмала

вода

25 капель эфирного масла на ваш выбор (эфирное масло апельсина обладает прекрасными очищающими свойствами; используйте другие масла, чтобы усилить аромат)

Также вам понадобится распылитель, пакет на молнии, формочки.

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Как приготовить бомбочки для чистки унитаза

Смешайте все ингредиенты в пакете, за исключением эфирных масел. Энергично встряхивайте, чтобы все хорошо перемешалось. Откройте пакет и налейте немного воды. Закройте и замесите. Повторите это 5-7 раз. Если пакет слишком сильно надувается, выпустите воздух и не паникуйте. Это нормальная реакция пищевой соды и кислоты. Ваша смесь должна напоминать тесто для пирога. Когда вы сжимаете горсть, она не должна рассыпаться, поэтому не переборщите с водой. Добавьте масла и снова замесите содержимое. Разложите полученную смесь по формочкам. Дайте смеси высохнуть в течение пары дней. Потом достаньте бомбочки из форм и дайте им высохнуть еще 2 дня.

Хранить такие бомбочки нужно в герметичном контейнере для дальнейшего использования.

Как использовать

Бросьте одну из "бомб" в туалет и подождите, пока она пошипит. Затем используйте чистую щетку, чтобы удалить все загрязнения с поверхности унитаза и смойте. Эти бомбы отлично подходят для чистки унитаза и не вредят здоровью, в отличие от промышленной химии.

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