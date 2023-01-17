И рыбку съесть, и от душка избавиться: как убрать неприятный запах рыбы с одежды, рук и всей кухни

Любители блюд из рыбы знают, что избавится от запаха, который заполняет всю кухню, не так уж и просто, но можно.

Рыба / pixabay.com

Рыба - очень полезный продукт, который обладает массой полезных элементов для нашего организма, но ее приготовление приносит немало неудобств.

Одно из них - запах. Неважно, собираетесь вы жарить, варить или готовить в духовке - рыбу сначала нужно почистить. Любители блюд из рыбы знают, что избавится от запаха, который заполняет всю кухню, не так уж и просто, но можно.

Как убрать запах жареной рыбы

Опытные хозяйки знают, что перед началом готовки блюд из рыбы необходимо или открыть окно, или включить вытяжку. После окончания жарки нужно обязательно протереть все поверхности, с которыми контактировала рыба. Также обязательно протереть плиту, поскольку масло, на котором жарилась рыба, не только оседает на поверхностях, но и пахнет рыбой.

Как убрать запах рыбы с одежды?

При жарке рыбы важно убрать из кухни лишние предметы одежды и полотенца, поскольку они активно впитывают все запахи. Если же этого избежать не удалось, то одежду необходимо замочить в растворе из уксуса и воды, а потом отправить ее в стиралку.

Как убрать запах рыбы с рук?

Проблему частично могут решить перчатки, которые нужно одевать перед разделкой рыбы, но даже они не всегда спасают от въедливого запаха рыбы. Чтобы удалить запах с рук, нужно:

5 мл. уксуса развести в 500 мл. чистой воды

после тщательного мытья рук, ополоснуть ладони в этом растворе.

Уксусная вода ликвидирует неприятный запах.

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