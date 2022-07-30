Как правильно чистить и разделывать рыбу: главные секреты для хозяек

Как правильно чистить рыбу / pixabay

Летом многие любят ездить на рыбалку – так хорошо отдохнуть на берегу речки или озера, полюбоваться природой, а после отправиться домой со щедрым уловом. Из рыбы можно приготовить множество изысканных блюд, которые порадуют близких и приятно удивят гостей, украсят любой праздничный стол.

Главред разбирался, как правильно чистить рыбку от чешуи и разделывать ее.

Как правильно чистить рыбу

Советуем чистить рыбу под проточной водой или же в тазике. Также можно положить ее в целлофановый пакет – почистить чешую с одной стороны, а потом перевернуть на другую и проделать такую же процедуру. После этого, сполосните рыбу под струей холодной проточной воды.

Очистить рыбку можно и с помощью кипятка – для этого рекомендуем опустить ее на пару секунд в горячую воду. После этого чешуя быстро отходит сама. Этот метод подойдет как для чистки большой рыбы, так и маленькой, у которой чешуя плотно прилагает к тушке. Важно – не передержать рыбку в кипятке, чтобы с нее не слезла шкура вместе с чешуей. Стол, на котором будете разделывать тушку, нужно застелить несколькими слоями обычной белой бумаги – благодаря этому рыба не будет скользить.

Чем чистить рыбу

Чистить рыбку нужно ножем или специальной рыбочисткой движениями от хвоста к голове, против роста чешуи.

Также для чистки рыбы подойдет и терка. Для этого советуют пару раз провести ее самыми мелкими ячейками по рыбе от хвоста к голове, а после по спине и брюху. Перед этим нужно обязательно удалить плавники, чтобы не поцарапаться.

Как разделыватьрыбу / ua.depositphotos.com

Как правильно разделывать рыбу

После того, как очистили тушку от чешуи, разделывать рыбку нужно с длинного разреза вдоль ее позвоночника, в направлении от головы к хвосту, это поможет получить в результате аккуратное и плотное филе. Нужно следить, чтобы нож четко проходил по костям позвоночника, но ни в коем случае не резал из. Потом нужно подрезать мясо ножем вокруг головы. Далее удалить все внутренности, а также убрать черную пленку с обратной стороны живота рыбы. Ножницами срезать жабры. Нарезать рыбку на куски, какие вам нужны.

Как нарезать рыбу для жарки

Для того, чтобы рыба хорошо и равномерно прожарилась, тушку нарезают на кусочки толщиной не более 3 сантиметров, из-за того, что верхний слой толстого куска может прожариться намного раньше, чем будет готов весь. Маленькую рыбку рекомендуют жарить целиком. Для того, чтобы рыба была вкуснее и не разваливалась, снимать кожу перед жаркой не нужно.

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