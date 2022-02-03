И повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопа

Гороскоп на 2022 год - топ-3 скандалиста гороскопа / depositphotos.com/

Три знака зодиакального круга не отличаются мягким характером и покладистым нравом. Им очень сложно идти на компромисс, они из тех, кто отстаивает свою точку зрения до последнего.

Славянский гороскоп на 2022 год расскажет, кто сможет заручиться поддержкой фортуны и везение будет сопутствовать за ними по пятам, а кому придется бороться за место под солнцем.

Астрологи выделяют три знака зодиака, которым сложно держать эмоции в узде. Они могут легко устроить ссору, которая перерастет в большой скандал.

Близнецы

Воздушные Близнецы очень часто подвержены резким перепадам настроения. Такие эмоциональные качели отображаются на поведении не в лучшую сторону. С ними постоянно следует быть начеку и следить за словами, одна безобидная шутка может спровоцировать сильные обиды и стать причиной серьезной размолвки.

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Рак

Чувствительные Раки отличаются повышенной эмоциональностью. Это делает представителей знака непредсказуемыми, предугадать их реакции и поведение в следующую секунду не под силу никому. Неожиданная новость может выбивать Раков из колеи настолько, что это может становиться взрывоопасным для окружающих. Они могут быть агрессивными и бескомпромиссными, особенно если вы заденете их чувства. В борьбе за желаемое могут пойти по головам.

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Весы

Представители знака стихии воздуха очень часто находятся в состоянии эмоциональной нестабильности. Редко придерживаясь одного пути они мечутся от одного к другому и такое поведение создает им массу проблем. Им сложно определится с чем-то одним и из-за этого возникает раздражительность, которую Весы могут просто выплеснуть на окружающих. Кроме того, достучаться до Весов – дело практически бесполезное, они зациклены только на своих собственных чувствах и переживаниях.

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