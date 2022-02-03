УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

И повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопа

3 февраля 2022, 20:37

Ти ничего не стоит закатить истерику и испортить настроение окружающим.

гороскоп 2022
Гороскоп на 2022 год - топ-3 скандалиста гороскопа / depositphotos.com/

Три знака зодиакального круга не отличаются мягким характером и покладистым нравом. Им очень сложно идти на компромисс, они из тех, кто отстаивает свою точку зрения до последнего.

Славянский гороскоп на 2022 год расскажет, кто сможет заручиться поддержкой фортуны и везение будет сопутствовать за ними по пятам, а кому придется бороться за место под солнцем.

Астрологи выделяют три знака зодиака, которым сложно держать эмоции в узде. Они могут легко устроить ссору, которая перерастет в большой скандал.

Близнецы

Воздушные Близнецы очень часто подвержены резким перепадам настроения. Такие эмоциональные качели отображаются на поведении не в лучшую сторону. С ними постоянно следует быть начеку и следить за словами, одна безобидная шутка может спровоцировать сильные обиды и стать причиной серьезной размолвки.

Реклама

Рак

Чувствительные Раки отличаются повышенной эмоциональностью. Это делает представителей знака непредсказуемыми, предугадать их реакции и поведение в следующую секунду не под силу никому. Неожиданная новость может выбивать Раков из колеи настолько, что это может становиться взрывоопасным для окружающих. Они могут быть агрессивными и бескомпромиссными, особенно если вы заденете их чувства. В борьбе за желаемое могут пойти по головам.

Читайте такжеНеобычайная удача, исполнение желаний и успех во всем: кому из знаков в феврале мощно подфартит

Весы

Представители знака стихии воздуха очень часто находятся в состоянии эмоциональной нестабильности. Редко придерживаясь одного пути они мечутся от одного к другому и такое поведение создает им массу проблем. Им сложно определится с чем-то одним и из-за этого возникает раздражительность, которую Весы могут просто выплеснуть на окружающих. Кроме того, достучаться до Весов – дело практически бесполезное, они зациклены только на своих собственных чувствах и переживаниях.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Целебный эликсир для всех растений: обычная корица заменит удобрения и фунгицидыЦелебный эликсир для всех растений: обычная корица заменит удобрения и фунгициды Посевной календарь на февраль 2022: лучшие дни для садово-огородных работПосевной календарь на февраль 2022: лучшие дни для садово-огородных работ Киевстар "лег": телефоны "умерли", деньги на счету "пропали", приложение на работаетКиевстар "лег": телефоны "умерли", деньги на счету "пропали", приложение на работает Ракетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение РоссииРакетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение России Гороскоп на февраль-2022 для всех: Овен будет уязвим, а Водолею предстоит суперуспешный месяцГороскоп на февраль-2022 для всех: Овен будет уязвим, а Водолею предстоит суперуспешный месяц
20:56

На опережение: в США готовы ввести сокрушительные санкции против РФ

20:37

И повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопаВидео

20:23

Фейковые "атаки ВСУ" и провокации Москвы: в США объявили новый сценарий вторжения России в Украину

20:19

Война с Путиным за мир в Украине: сегодня стартует новый сезон Право на властьВидео

20:12

Украинцы назвали зарплату для комфортной жизни: самые большие "запросы" у киевлян

Реклама
20:07

Медикам в Украине подняли зарплаты: кто получил деньги в первую очередьВидео

20:00

В Сети появился трейлер новой романтической комедии с Ксенией Мишиной

19:41

Книги могут подорожать на 30%, остановится печать учебников: производители заявили о дефиците бумагиВидео

19:38

Вторая попытка: почему Украина и Польша снова взялись строить газопроводмнение

19:19

Оля Полякова рассказала, есть ли шанс у ее дочери Маши стать участницей Голосу країни

19:16

Диетологи нашли новое полезное свойство чернослива

19:08

Елена Зеленская покорила стильным образом на встрече с ЭрдоганомВидео

19:07

Гороскоп на завтра, 4 февраля 2022: Стрельцам – счастливый случай, Рыбам – исполнение желанийВидео

19:05

Самый красивый маникюр на День Валентина 2022, который заставит сердце биться сильнееФото

18:44

"Будут достаточно жесткие": Джонсон анонсировал санкции против России после разговора с ПутинымВидео

18:31

Крым – Украина, Донбасс по "Минску" и соглашение о ЗСТ: главное из брифинга Зеленского и Эрдогана

18:25

Больным от одного до пяти лет: Омикрон стал "злее" к украинским детямВидео

18:20

Дева-воительница или золотая рыбка: Тина Кунаки снялась для обложки украинского глянца

18:10

Принесет бедность и заберет удачу: три вещи, которые нельзя делать с иголкой в домеВидео

18:07

Необычайная удача, исполнение желаний и успех во всем: кому из знаков в феврале мощно подфартитВидео

Реклама
17:47

Украинцам "блокируют" деньги при оплате лекарств за "тысячу Зеленского": в чем делоВидео

17:23

Как снять гель-лак в домашних условиях: 3 эффективных способа

17:18

"Исторический момент": Украина и Турция договорились о свободной торговлеВидео

17:15

Военная помощь от США: в Украину прибыл уже седьмой самолет с боеприпасамиВидео

17:10

В моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминогФото

17:00

Ермак заразился COVID-19: через неделю – встреча советников "Нормандии" по Донбассу в БерлинеВидео

17:00

Приметы на 5 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:51

50 гривен за кг: цены на гречку в Украине побили пятилетний рекордВидео

16:49

Киеву грозит "красная" зона карантина: Рубан назвал сроки и спрогнозировал запретыВидео

16:42

Катя Осадчая и Юрий Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной: "Дальше еще больше!"

16:29

В ОП ответили на резонансное заявление Белого дома по РФ и предупредили о "панике"Видео

16:17

"У него есть чувство сожаления": адвокат Артемия Рябчука требует признать его пострадавшимВидео

16:17

Профилактика инсульта: как определить и на что нужно обратить внимание, чтобы сохранить здоровье

15:42

Украина "утонет" в снегу уже в ближайшие дни: где похолодает до -13Видео

15:42

"Вывели из тяжелого состояния": в Днепре рассказали о самочувствии раненого на Южмаше нацгвардейцаВидео

15:36

Заставят платить больше: украинцам объяснили цифры в платежках за газВидео

15:35

"Пьяный хозяин вяло пытался отогнать": в Днепре бойцовые псы напали и искусали даму с собачкой

15:30

Похитила 74-летнюю бабушку, чтобы завладеть ее трехкомнатной квартирой: в Харькове задержали женщину

15:16

Идеальные гренки из лаваша за 5 минут: восхитительное удовольствиеВидео

15:07

"Кролики" Данилец и Моисеенко посетовали на травлю в Украине: "Когда это произошло - это больно"Видео

Реклама
14:58

Завершение ретроградности Меркурия: какие знаки почувствуют облегчение и обретут успех

14:48

За год у половины украинских семей стало хуже с деньгами - результаты опроса

14:42

Скрылся от следствия: скандального "слугу" Кузьминых объявили в розыскВидео

14:40

Работники "Укрзализныци" прославились видео, где косят сорняк возле путей по колени в снегуВидео

14:32

В Кривом Роге мужчина пытался изнасиловать женщину в магазине: нападение попало на видеоВидео

14:26

Служба в ВСУ для мужчин и женщин на 3,5 месяца вместо "срочки": в Минобороны назвали план ЗеленскогоВидео

14:25

Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в день Тимофея и как не попасть в бедуВидео

14:18

У Джамалы горе - певица потеряла близкого человека

14:00

Нова почта изменила условия отправки посылок: что известно о новых тарифахВидео

13:45

Пострадавший от взрыва дом в Кропивницком восстановят в кратчайшие сроки, - Тимошенко

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять