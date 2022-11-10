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И перед гостями не стыдно: как убрать мочевой камень в унитазе

10 ноября 2022, 12:46

Чтобы поддерживать унитаз в чистоте, прежде всего нужно избавиться именно от желтого налета на нем.

Унитаз
Как убрать мочевой камень в унитазе / скриншот YouTube

Унитаз - это место где постоянно скапливаются болезнетворные бактерии, а наличие в сливных трубах известкового налета и мочевого камня этому способствует.

Чтобы поддерживать туалет в унитаз, прежде всего нужно избавиться именно от желтого налета на нем. Сделать это можно как покупными, так и народными средствами. Мы собрали лучшие методы.

Как очистить унитаз от мочевого камня

Чтобы почистить унитаз от въедливого налета, нужно для начала удалить из сливной трубы всю имеющуюся воду, для этого нужно перекрыть доступ воды и удалить уже имеющуюся, это можно сделать с помощью старого половника, или банки, большой спринцовки, вантуса или любой другой емкости, которой можно убрать лишнюю жидкость из сливного отверстия.

Наличие воды снизит эффективность средств, для удаления камня, поэтому для максимального эффекта, стоит немного повозиться, чтобы получить нужный результат.

Народные средства для чистки унитаза

Уксус есть практически в каждом доме, его использование не ограничивается кулинарными потребностями. Сфера его применения довольно широкая и одно из таких применений — чистка унитаза.

Для того, чтобы очистить сливную трубу унитаза от налета, потребуется стакан уксуса и старые тряпки. Уксус желательно подогреть, хотя можно использовать раствор комнатной температуры.

Затем подогретым уксусом, предварительно одев перчатки, обильно пропитываем старые тряпки и укладываем их на пораженные участки слива. Унитаз закрывается крышкой и оставляется на некоторое время. Налет под действием уксуса размягчается и легко отделяется от поверхности с помощью шпателя или ножа.

Лимонная кислота. Этот порошок давно зарекомендовал себя как замечательное средство для удаления различных накипей и известковых отложений. Поэтому выбирая это средство для борьбы с мочевым камнем, результат не заставит себя ждать.

Лимонную кислоту следует нанести влажной губкой или тряпкой толстым слоем на пораженные участки, оставить на несколько часов, а затем ужалить жесткой губкой или ершиком. Иногда процедуру следует повторить до полного устранения налета.

Пищевая и кальцинированная сода. Ее можно использовать как в чистом виде, так и в компании с уксусной кислотой, а некоторые хозяйки привлекают еще и хлорный отбеливатель.

В случае выбора хлора для чистки унитаза, следует позаботиться о защите легких от выделения едкого газа, для этих целей стоит позаботиться о хорошей вентиляции туалетной комнаты и возможности плотно закрыть унитаз.

Пищевая сода, в соотношении с кальцинированной преобразуется с помощью воды в густую кашицу, которая и наносится на поврежденные поверхности.

Хлорка. Работа с этим средством требует особой осторожности, так как при неумелом обращении можно получить ожог дыхательных путей. Благодаря своим свойствам, позволяющим не только удалить налет, но и убить все возможные микробы, хлорка все же остается одним из самых распространенных средств, применяемых для чистки унитазов.

"Тяжелая артиллерия" при чистке унитаза

Если загрязнения очень старые и слой известковых наростов очень толстый, тогда в борьбу вступают сильнодействующие вещества.

Соляная кислота. Применения соляной кислоты требует соблюдения правил безопасности. Пары кислоты вдыхать не рекомендуется. Запрещено использование кислоты при наличии пластиковых труб, а при работе нужно одевать перчатки. Кислота наносится на внутреннюю поверхность унитаза и под ободок, оставляется на 15 минут и смывается ершиком и большим потоком воды.

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Автор: Сергей Кущ
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