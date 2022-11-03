Больше никакой вони: как избавиться от неприятного запаха из унитаза

Как избавиться от неприятного запаха из унитаза / скриншот YouTube

Туалет - одно из самых загрязненных мест в доме, которое нуждается в регулярной уборке. Для отмывания унитаза прекрасно подойдет сода, как питьевая, так и кальцинированная.

Они не вредны, не вызывают отравлений. Единственный момент, который надо знать - работать с ними желательно в перчатках.

Кальцинированная сода, попадая даже на незначительный участок раненой кожи, вызывает сильное жжение, а при растворении в воде происходит резкое нагревание смеси.

Удалить стойкие отложения в унитазе, которые дурно пахнут, можно таким способом:

взять 100 граммов лимонной кислоты и 2 литра кока-колы или пепси;

вычерпать воду из унитаза;

засыпать кислоту, залить колой;

закрыть крышкой и оставить на 6-8 часов, лучше на сутки;

прочистить ершиком и смыть.

Удаляем запахи плохие, добавляем хорошие

Хорошо задерживают ненужные запахи так называемые поглотители или нейтрализаторы. Это не спреи ароматизаторы, их функция удалить запах, а не замаскировать.

Можно купить готовый, а можно использовать подручные вещества, имеющиеся в любом доме.

Поглощать запахи способны:

активированный уголь. Для небольшой туалетной комнаты понадобится несколько стандартов таблеток, их надо достать и положить в незаметное место;

пищевая сода очень хорошо поглощает запахи; несколько столовых ложек насыпать в открытую емкость и менять по мере необходимости;

если в туалете курят, запах дыма скрасит столовый уксус; достаточно развести пару ложек в воде;

есть метод быстрого избавления от скверного запаха — надо поджечь пару спичек, запах горящей серы поглотит и перебьет все прочие.

Натуральные ароматизаторы

Кофе. его можно использовать как в измельченном виде, так и после заваривания в кофеварке, и кстати кофейную гущу полезно выливать в унитаз — хорошо убирает в нем запах.

Цитрусовые фрукты дольками, или только корка от них — придают аромат всем помещениям.

Эфирномасличные растения — мята, лаванда, хороши и сушеные травой, и в виде масел. Достаточно капать несколько капель на салфетку или сделать собственноручно дезодорант: в емкость с распрыскивателем наливают воду и капают масло эфирное с любимым запахом.

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