И это работало: зачем люди в СССР прятали телевизор под салфеткой

Сейчас это советский лайфхак с салфеткой и телевизором бесполезен.

Телевизор / скриншот YouTube

Во времена СССР было довольно много странных решений проблем, но одной из самых больших диковинок для современного человека является салфетка на телевизоре.

Во многих домах того времени была привычная картина: у телевизора наверху была белая кружевная салфетка.

Накрывали не только телевизор

Оказывается, что накрывали тканью не только телевизоры. Кроме эстетической цели, жители СССР пытались обезопасить технику. Дело в том, что салфетка стала защищать технику от пыли, которая садилась на механизмы и наружные поверхности.

Также на телевизор часто ставили различные статуэтки, которые могли повредить его поверхность, так что салфетка позже стала выполнять и защитную функцию.

Для чего накрывали именно телевизор

Многие владельцы телевизоров в СССР даже не подозревали, что обычная салфетка может обеспечить качественное изображение да продлить жизнь техники. Обычно телевизоры ставили в темное место во избежание попаданий солнечных лучей на кинескоп.

Дело в том, старые телевизоры хуже передавали картинку после попадания на кинескоп прямых лучей солнца. Также эту проблему решала обычная салфетка.

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