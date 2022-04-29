Хорошие новости с Родины и возвращение домой - гороскоп на май 2022 года для Козерогов

Козероги вернутся в свой комфортный и безопасный дом, говорит гороскоп на май 2022 / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2022 года для Козерогов.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, очень важно с 30 апреля и по 16 мая не принимать важных решений, ведь в этот период будет коридор затмений. Энергетика нестабильная, мы можем неправильно оценивать ситуацию. Лучше в эти две недели просто плыть по течению. Если все же есть необходимость принимать решение, то лучше очень тщательно взвесить все "за" и "против".

С 3 мая Козероги будут заниматься вопросами недвижимости. Удачное время для покупки-продажи. Можно покупать красивые вещи для дома.

"Некоторые Козероги будут менять место жительства и найдут то, в котором им будет хорошо, комфортно и безопасно", - отметила астролог.

По ее словам, именно 3 мая Козероги могут вернуться домой, если они были в отъезде.

"Ждите хороших новостей о доме, семье, родителях или Родине", - говорит гороскоп на май.

Ретроградный Меркурий 2022 - чего ждать Козерогам

10 мая Меркурий останавливается и разворачивается в обратное движение в шестом доме работы и здоровья Козерогов.

В ваш коллектив вернутся старые сотрудники или вы сами вернётесь на старую работу, выйдете из декрета.

Будет завершаться какой-то процесс, который длился некоторое время. Возможно придется доделывать проект или отрабатывать, если вы увольняетесь.

По ретро Меркурию Козерогам хорошо бы было заняться своим здоровьем, поехать в санаторий, сесть на диету, сдать анализы. Однако операции нежелательно делать до 3 июня.

Также не стоит подписывать документы, возобновлять контракт на работу или договор.

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11 мая Юпитер принесет Козерогам увеличение жилплощади или еще одного члена семьи.

"Юпитер будет в четвёртом доме гороскопа до 29 октября. Может вы будете бесплатно где-то жить до конца октября. Может быть узнаете, что беременны или у вас родится ребёнок. Возможно это будет переезд, эмиграция в другую страну. Есть шанс получить визу, вид на жительство, гражданство", - говорит гороскоп 2022.

Лунное затмение 16 мая - что принесет Козерогам

Козерогов ждут события, связанные с детьми или друзьями. Вы увидите их такими, какими они есть на самом деле.

"Затмение будет в знаке Скорпиона. А Скорпион просвечивает, как рентген, и видит насквозь. Возможен какой-то кризис в отношениях с друзьями, а может быть, наоборот, возникнет ситуация, когда ваш друг вас спасёт или ваша подруга вам очень поможет или вы кому-то из друзей поможете", - объяснила специалист.

Кроме того, новые люди, единомышленники появятся в жизни Козерогов. Не исключены перемены в вашей стране.

Затмение будет действовать не только 16 мая, но как минимум месяц, то есть до 16 июня. Так что вы можете ощутить его влияние не сразу.

С 22 мая в жизни Козерогов появится новая мужская фигура. Например, руководитель. Некоторые сменят работу. Самочувствие улучшиться, появиться больше энергии.

С 25 мая Козерогов ждет поездка или ремонт. А после новолуния 30 мая представители знака могут решить освоить новую специальность, сменить образ жизни, избавиться от вредной привычки.

"В целом, темы здоровья и работы будут актуальными у Козерогов весь месяц", - резюмировала астролог.

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