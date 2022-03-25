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Гороскоп на апрель 2022 года для Козерогов: дурная слава, дежавю и неожиданная беременность

25 марта 2022, 20:25

Второй месяц весны будет полон разных событий. Козерогов ждут радостные новости. Впрочем, будут и негативные моменты. В частности, есть угроза здоровью.

гороскоп, Козерог
6 апреля Козероги получат финансовую помощь или подарок, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2022 года для Козерогов.

1 апреля 2022 - новолуние в четвёртом доме гороскопа Козерогов. Это сектор дома, семьи, места жительства, Родины, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Козероги могут переехать на новое место жительства, заключить сделку купли-продажи. Может появиться новый член семьи или кто-то приедет к вам в гости.

5 апреля - соединение Сатурна (планета-управитель Козерогов) с Марсом. День будет напряженным, зацепит здоровье представителей этого знака зодиака. В то же время день хорош для того, чтобы пробить условную "стену".

Планеты соединяются в секторе, который отвечает за деньги, заработок, прибыль, накопления.

"Так что здесь может быть какой-то рабочий проект, который нужно закончить, чтобы получить за него деньги. Не исключен конфликт с работодателем или проблемы с финансами", - говорит гороскоп на апрель.

6 апреля Венера принесет Козерогам финансовую помощь или подарок. Могут произойти полезные и приятные знакомства. Если вам нужно сдать экзамен, то все пройдет легко. Возможны переговоры, оформление документов, встреча с кем-то из родственников.

Период с 9 по 12 апреля очень хорош для людей творческих профессий. Им будет сопутствовать удача, например, в конкурсе. Некоторые Козероги купят автомобиль или отправятся в поездку.

Крое того, 12 апреля Меркурий принесет Козерогам известие - намекнет, что будет происходить во время затмения 30 апреля. Возможно вы получите приятные и радостные новости о детях или любимом человеке.

15 апреля 2022 - Чёрная Луна меняет знак и на девять месяцев входит в седьмой дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за всех других людей в нашем окружении: муж, жена, друзья, коллеги.

"Чёрная Луна пытается вызвать у нас страх или негативную реакцию. Какие-то люди уйдут из вашей жизни, просто отвалятся, какие-то - останутся. Или это может быть ситуация в жизни вашего мужа, жены или ваших партнёров", - объяснила астролог.

Кроме того, Черная Луна может дать популярность, причем как позитивную, так и негативную. Например, у вас появятся клиенты, но с кем-то из них возникнет недопонимание.

Специалист советует не бояться и не реагировать на Черную Луну, тогда она не будет на вас действовать.

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16 апреля 2022 года - полнолуние в секторе карьеры, работы, статуса и цели в жизни. Полная Луна внесет ясность в планы Козерогов. Чего ждать: беременности, брака, развода, повышения в должности или увольнения. То есть каким-то образом высветятся вопросы по вашему статусу.

21 апреля у Козерогов неожиданные перемены. Все обернется даже лучше, чем вы надеялись.

29 апреля Козерогов ждет дежавю. Может повториться ситуация, которая не была закончена и к которой нужно будет вернуться.

"Если вы надеялись, что какой-то процесс заканичивается, то это не так - это продлится до 8 октября, ведь Плутон на полгода повернется в обратное движение. Особенно сильно это почувствуют Козероги, которые родились с 17 по 19 января", - говорит гороскоп на месяц.

Некоторых Козерогов в этот период ждет трансформация и испытания. Если вы плохо себя почувствуете, обязательно обращайтесь к врачу, посоветовала астролог.

Солнечное затмение 30 апреля 2022 - чего ждать Козерогам

30 апреля 2022 - солнечное затмение в секторе любви, детей, дома.

"Солнечное затмение может принести Козерогам творческие успехи, беременность. Зачатие произойдет неожиданным способом. Случится что-то, что вас очень удивит. Козероги, которые свободны, могут встретить новую любовь", - рассказала астролог.

С 30 апреля по 16 мая - коридор затмений. В это время лучше не принимать важных решений, так как будет очень хаотичная и сильная энергетика.

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