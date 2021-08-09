Хитрые уловки производителей: украинцев предупредили о смертельно опасных Е-добавках в продуктах

В большом количестве добавки вызывают рак и могут спровоцировать аллергию.
В производстве пищевых продуктов активно применяются Е-добавки. Под кодами из букв и цифр скрываются эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты.
Украинцы на них внимание обращают редко, говорится в сюжете на канале Украина 24.
В материале подчеркивается, что Е-добавки классифицируют по свойствам и обозначают цифрами.
Среди них — красители и консерванты. Также встречаются и стабилизаторы.
Среди них опасные Е-121 и Е-123. - в большом количестве они вызывают рак и могут спровоцировать аллергию.
Из безопасных только один: Е-100 - он натуральный, из куркумы. Консерванты, которые продлевают срок годности, обозначают двойкой. Среди них почти все - от 230 до 240 - плохо влияют на кожу, желудок и сердечно-сосудистую систему.
Стабилизаторы под цифрой четыре сохраняют консистенцию продуктов, среди опасных:
- Е-407;
- Е-440;
- Е-450;
- Е-461;
- Е-462;
- Е-463;
- Е-465;
- Е-466;
- Е-477 может вызвать онкологические заболевания.
Усилители вкуса, скрытые под цифрой шесть, - угрожают слепотой для тех, кто злоупотребляет продуктами с этой добавкой.
Отмечается, что производители эти отметки ловко прячут - вместо Е-маркировки отмечают названия сульфатов и солей, которые неопытный покупатель может спутать с натуральными компонентами.
Читайте такжеДиетолог назвала невероятный продукт, который укрепляет иммунитет
Среди магазинных товаров Е-добавки чаще всего встречаются в йогуртах, твердом и плавленом сырах и в печенье. Больше всего Е-добавок прячется в сладостях. Речь идет не только об ароматизаторах - здесь и усилители вкуса, и продолжатели срока хранения.