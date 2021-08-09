Хитрые уловки производителей: украинцев предупредили о смертельно опасных Е-добавках в продуктах

/ masterok.livejournal.com

В производстве пищевых продуктов активно применяются Е-добавки. Под кодами из букв и цифр скрываются эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты.

Украинцы на них внимание обращают редко, говорится в сюжете на канале Украина 24.

В материале подчеркивается, что Е-добавки классифицируют по свойствам и обозначают цифрами.

Среди них — красители и консерванты. Также встречаются и стабилизаторы.

Среди них опасные Е-121 и Е-123. - в большом количестве они вызывают рак и могут спровоцировать аллергию.

Реклама

Из безопасных только один: Е-100 - он натуральный, из куркумы. Консерванты, которые продлевают срок годности, обозначают двойкой. Среди них почти все - от 230 до 240 - плохо влияют на кожу, желудок и сердечно-сосудистую систему.

Стабилизаторы под цифрой четыре сохраняют консистенцию продуктов, среди опасных:

Е-407;

Е-440;

Е-450;

Е-461;

Е-462;

Е-463;

Е-465;

Е-466;

Е-477 может вызвать онкологические заболевания.

Усилители вкуса, скрытые под цифрой шесть, - угрожают слепотой для тех, кто злоупотребляет продуктами с этой добавкой.

Отмечается, что производители эти отметки ловко прячут - вместо Е-маркировки отмечают названия сульфатов и солей, которые неопытный покупатель может спутать с натуральными компонентами.

Читайте такжеДиетолог назвала невероятный продукт, который укрепляет иммунитет

Среди магазинных товаров Е-добавки чаще всего встречаются в йогуртах, твердом и плавленом сырах и в печенье. Больше всего Е-добавок прячется в сладостях. Речь идет не только об ароматизаторах - здесь и усилители вкуса, и продолжатели срока хранения.