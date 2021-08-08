Тарелка здорового питания: что и сколько нужно есть в течение дня

Многие слышали, что для грамотного питания следует придерживаться правила здоровой тарелки. В чем она заключается – рассказала тренер Евгения Самойлова.
Многие слышали, что для грамотного питания следует придерживаться правила здоровой тарелки. Это не диета и не запрет каких-либо продуктов – здесь речь идет о сбалансированном питание, которое позволяет оставаться в отличной форме.
Сохранение определенных пропорций продуктов на тарелке – простой и важный способ оставаться здоровыми и стройными. Подробнее рассказала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова у себя в Инстаграм.
Тарелка здорового питания была создана экспертами по питанию Гарвардской школы общественного здравоохранения. "Правило тарелки" – хорошее подспорье для составления плана приема пищи, которое легко понять даже школьникам, – отметила Самойлова. Она пояснила, что если придерживаться этого правила, можно быть уверенным в сбалансированном питании.
В чем заключается правило тарелки:
- ½ тарелки – это салат или овощи холодной обработки (картофель сюда не относится). Фруктов должно быть в 2 раза меньше, чем овощей.
- ¼ тарелки – полезные белки (рыба, птица, морепродукты, субпродукты, яйца, фасоль). Важно: избегайте переработанных продуктов (колбас, сосисок, бекона и пр.). Также ограничьте потребление красного мяса.
- ¼ тарелки – гарнир из сложных углеводов (картофель, рис, макароны, гречка и пр.).
Совет от тренера! Обязательно необходимо обеспечить и то, чтобы на тарелке всегда были продукты, по меньшей мере, пяти цветов.
В меню нужно добавить полезные растительные масла в умеренном количестве: оливковое, кукурузное, рапсовое, кунжутное и т.д. Следует избегать гидрогенизированных масел из-за содержания в них трансжиров, – уточнила тренер.
Правило тарелки – это не диета, которую надо строго соблюдать некоторое время. Это инструмент, который поможет перестроиться на комфортный и полезный стиль питания.
Такой вариант питания можно использовать не только дома, но и в гостях, кафе или ресторанах. Обратите внимание, что нужно придерживаться питьевого режима. Это должна быть очищенная вода, а не соки или газировка.
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