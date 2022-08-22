Хитрые хозяйки кладут в кастрюлю с мясом банановую кожуру: что это дает

Зачем кладут в кастрюлю с мясом банановую кожуру / скриншот

Многие выбрасывают банановую кожуру, но изобретательные хозяйки используют ее с успехом в кулинарии.

На самом деле банановая кожура не только съедобна, но и богата несколькими ключевыми питательными веществами, включая калий, пищевые волокна, полиненасыщенные жиры и незаменимые аминокислоты, говорят эксперты.

Обычно при приготовлении мяса вкусным выходит что-то одно: или бульон, в котором оно варилось, или сам кусок говядины.

Однако есть способ, благодаря которому вы достанете из кастрюли мягкое и аппетитное вареное мясо, которое можно употреблять в качестве основного блюда. При этом не менее вкусная и ароматная жидкость может стать прекрасной основой для супов и щей.

Еще один плюс такого метода – время готовки сокращается в несколько раз, а самая дешевая и жесткая говядина превращается в изысканный деликатес.

Мясо следует отправить в кастрюлю и залить его водой.

После этого сюда же следует отправить шкурку от банана. Не забудьте тщательно помыть фрукт, прежде чем приступать к его варке.

Пену, образующуюся в процессе приготовления, следует снять шумовкой.

Через 20-30 минут говядина будет практически готова. В это время банановую кожуру можно извлечь из кастрюли. Затем добавьте к мясу любимые овощи и доведите блюдо до готовности.

Можете не опасаться за конечный результат: готовое мясо, так же как и бульон, не будут иметь ничего общего с бананом. Этот способ готовки пришел из азиатских стран, где говядину и баранину готовят на "противнях" из банановых очистков.

Вам может быть интересно: