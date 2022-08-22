Хитрые хозяйки кладут в кастрюлю с мясом банановую кожуру: что это дает

Банановую кожуру используют в кулинарии, а не выбрасывают в мусорку.
Многие выбрасывают банановую кожуру, но изобретательные хозяйки используют ее с успехом в кулинарии.
На самом деле банановая кожура не только съедобна, но и богата несколькими ключевыми питательными веществами, включая калий, пищевые волокна, полиненасыщенные жиры и незаменимые аминокислоты, говорят эксперты.
Обычно при приготовлении мяса вкусным выходит что-то одно: или бульон, в котором оно варилось, или сам кусок говядины.
Однако есть способ, благодаря которому вы достанете из кастрюли мягкое и аппетитное вареное мясо, которое можно употреблять в качестве основного блюда. При этом не менее вкусная и ароматная жидкость может стать прекрасной основой для супов и щей.
Еще один плюс такого метода – время готовки сокращается в несколько раз, а самая дешевая и жесткая говядина превращается в изысканный деликатес.
- Мясо следует отправить в кастрюлю и залить его водой.
- После этого сюда же следует отправить шкурку от банана. Не забудьте тщательно помыть фрукт, прежде чем приступать к его варке.
- Пену, образующуюся в процессе приготовления, следует снять шумовкой.
- Через 20-30 минут говядина будет практически готова. В это время банановую кожуру можно извлечь из кастрюли. Затем добавьте к мясу любимые овощи и доведите блюдо до готовности.
Можете не опасаться за конечный результат: готовое мясо, так же как и бульон, не будут иметь ничего общего с бананом. Этот способ готовки пришел из азиатских стран, где говядину и баранину готовят на "противнях" из банановых очистков.
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