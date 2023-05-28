Хитроумная головоломка: нужно найти 7 предметов в аэропорту за 35 секунд

Если вы хотите проверить свои навыки решения головоломок, то попробуйте разобраться с этой сложной задачей.
Новую головоломку, которую Главред предлагает вашему вниманию, могут решить только 20% людей. Она очень сложная, и только те, у кого очень быстрый ум, смогут с ней разобраться.
На картинке изображена сцена в аэропорту. Вы должны обнаружить семь предметов, а именно:
- одну перегруженную сумку для багажа;
- плюшевого мишку;
- один паспорт с посадочными талонами;
- одну шляпу и пару модных солнцезащитных очков;
- кучу журналов;
- кофе.
Головоломка настолько сложна, что только каждый пятый человек может найти все предметы для путешествия за 35 секунд.
видео дня
Большинству людей понадобится в среднем минута, чтобы найти их.
Удалось ли вам обнаружить все предметы за указанное время? Не волнуйтесь, если вы не смогли найти все предметы, мы подготовили для вас правильный ответ:
Ранее Главред публиковал загадку для настоящих экспертов в правилах дорожного движения.
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