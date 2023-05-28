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Хитроумная головоломка: нужно найти 7 предметов в аэропорту за 35 секунд

Анна Ярославская
28 мая 2023, 11:55 обновлено 28 мая, 11:55
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Если вы хотите проверить свои навыки решения головоломок, то попробуйте разобраться с этой сложной задачей.
Головоломка
Только быстрый ум сможет найти 7 предметов за 35 секунд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Новую головоломку, которую Главред предлагает вашему вниманию, могут решить только 20% людей. Она очень сложная, и только те, у кого очень быстрый ум, смогут с ней разобраться.

На картинке изображена сцена в аэропорту. Вы должны обнаружить семь предметов, а именно:

  • одну перегруженную сумку для багажа;
  • плюшевого мишку;
  • один паспорт с посадочными талонами;
  • одну шляпу и пару модных солнцезащитных очков;
  • кучу журналов;
  • кофе.
У вас есть 35 секунд, чтобы найти все потерянные предметы
У вас есть 35 секунд, чтобы найти все предметы / Фото: mirror.co.uk

Головоломка настолько сложна, что только каждый пятый человек может найти все предметы для путешествия за 35 секунд.

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Большинству людей понадобится в среднем минута, чтобы найти их.

Удалось ли вам обнаружить все предметы за указанное время? Не волнуйтесь, если вы не смогли найти все предметы, мы подготовили для вас правильный ответ:

Правильные ответы на головоломку
Правильные ответы на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред публиковал загадку для настоящих экспертов в правилах дорожного движения.

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