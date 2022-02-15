УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Будет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для Украины

15 февраля 2022, 07:56

Для активных военных действий необходимы напряженные аспекты Марса, Плутона, Урана. Нынешнее расположение планет говорит о спокойствии и о массовой иллюзии.

гороскоп, вторжение, война
В 2014 году планеты указывали на стремление к власти, рассказала астролог / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Активных военных действий и вторжения России в Украину скорее всего не будет. Такое мнение озвучила профессиональный астролог Ксения Базиленко.

По ее словам, астрологические показатели на сегодняшний день указывают скорее на мирное разрешение конфликта, чем на дальнейшее обострение ситуации, передает УНН.

"По астрологическим показателям активных военных действий не может быть. Ждем верных решений от властей, именно об том говорит небо", — сказала астролог.

Специалист сравнила положение планет в ближайшие несколько недель с тем, что наблюдалось в небе в начале вооруженного конфликта в 2014 году.

"Для проявления активной военной ситуации необходимы напряженные аспекты Марса, Плутона, Урана. В ситуации 2014 года 6 апреля Солнце было в соединении с Ураном в знаке Овна (это решительность и внезапность) в жесткой оппозиции к Марсу в Весах, что обозначает стремление к власти и навязывание своей воли любым путем", — рассказала астролог.

Реклама

Кроме того, тогдашнее положение Луны, Юпитера и Плутона прямо указывали на военный конфликт и проявление агрессии.

"На сегодняшний день нет серьезных негативных аспектов во вышеуказанным планетам. Есть оппозиции Солнца и Луны, которая определяет момент полнолуния каждый месяц и говорит о нашем чрезмерно чувствительном эмоциональном состоянии", — считает астролог.

Базиленко добавила, что нынешнее расположение планет говорит о спокойствии о массовой иллюзии.

"Марс в соединении с Венерой (любовные вопросы) в спокойном знаке Козерога указывает, что все решается спокойно и бесконфликтно", — резюмировала астролог.

Как сообщал Главред, ранее таролог Ольга Соломка составила гороскоп Таро для Украины на 14-20 февраля - как раз на этот период разведки западных стран прогнозируют возможное вторжение России. По словам эксперта, будущее туманно, но появляется определенная надежда.

Другие новости:

viber
гороскоп вторжение России военное вторжение новости Украины гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 13 февраля 2022: Весам – старые обиды, Скорпионам – роман с врагом, Стрельцам – вещие сныГороскоп на сегодня, 13 февраля 2022: Весам – старые обиды, Скорпионам – роман с врагом, Стрельцам – вещие сны 6 незаменимых вещей, которые позволят выглядеть модно весной 20226 незаменимых вещей, которые позволят выглядеть модно весной 2022 Любовный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Девам – любовь на всю жизнь, Рыбам – влиятельный кавалерЛюбовный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Девам – любовь на всю жизнь, Рыбам – влиятельный кавалер Гороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательствоГороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательство Санкции "по-барабану": РФ разразилась заявлением об ударе Запада в ответ на нападение на УкраинуСанкции "по-барабану": РФ разразилась заявлением об ударе Запада в ответ на нападение на Украину
07:56

Будет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для Украины

07:54

Путин не пойдет на вторжение в Украину: аналитик назвал веские причиныВидео

07:22

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2022: Овнам – опасные авантюры, Весам – сюрпризы, Рыбам – неприятные тайныВидео

07:16

Зима может уже не вернуться: в середине февраля в Украину ворвется веснаВидео

07:14

С праздником Сретения Господнего: открытки, картинки и душевные поздравления

Реклама
07:13

Ключ к богатству: астролог рассказал, что мешает и что помогает разбогатеть каждому знаку зодиака

07:10

Признание Россией "ЛДНР" и обращение к Путину: в Госдуме призвали сделать "шаг вперед" по ДонбассуВидео

06:35

В Белом доме официально заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется

06:08

Отказ Украины от НАТО ничего не изменитмнение

05:40

Что обязательно нужно приготовить на Сретение, чтобы привлечь богатство и счастье в домВидео

05:28

Военное вторжение РФ в Украину и визит Шольца в Москву: в ФРГ предупредили об ударе по СП-2

05:22

Модель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсета

04:56

Как заставить фиалку цвести: устраиваем сенполии "баньку"

04:53

Чистит стены и убирает пятна: как приготовить универсальное чистящее средство в домашних условиях

04:37

Тысячей за вакцинацию теперь можно заплатить за коммуналку: как это сделать

04:16

Белла Хадид засветила свои сочные "персики" в развратном белье от Victoria's Secret

03:30

Тревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собойВидео

02:43

Войска РФ у границ Украины и запуск "Минска": в Москве разразились требованием к Западу

02:23

Как часто нужно менять постельное белье: ответ эксперта

02:01

Цены на хлеб в Украине рекордно взлетят: названа новая стоимость буханкиВидео

Реклама
01:07

Почему полезно умеренно пить кофе - комментарий ученых

00:52

"Влюбляюсь в тебя каждый день": Мендель показала своего бойфрендаФото

00:51

Приметы на 15 февраля: что нельзя делать на Сретение Господне и как не попасть в бедуВидео

00:46

3 предмета, которые старят интерьер: от чего нужно срочно избавитьсяВидео

00:02

В Кремле заверили, что Путин готов к переговорам по "украинскому кризису"

00:01

Звезда День рождения буржуя угодил в спецприемник, а потом и в психушку

14 февраля, понедельник
23:59

Какие 5 слов притягивают бедность и долги: нельзя их произносить вслухВидео

23:51

На Ивано-Франковщине в кресле стоматолога застрелили мужчину

23:29

"Ти мені скажи, чий Крим?": Верка Сердючка впервые за 20 лет спела на украинскомВидео

23:21

"Вернуться в Украину в течение 24 часов": в СМИ появился список нардепов, которые покинули УкраинуВидео

23:00

"Паническая атака" на Украину: онлайн-трансляция марафона Право на владу и Твой вечерВидео

23:00

В украинский прокат выйдет мистический триллер "Эгрегор" со звездой "Кофе с кардамоном"Видео

22:58

Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины - Госстат

22:36

"Мы дома": появилось видео Елены Зеленской в КиевеВидео

22:30

США переносят свое посольство из Киева во Львов - Блинкен

21:58

Резников высказался о возможности введения военного положения в Украине

21:48

"Для полномасштабного вторжения недостаточно": сколько военных РФ стянула к границе с УкраинойВидео

21:19

В России заверили, что не нападут на Украину, если не будет "провокаций"

21:18

Будет заливать дождями и нагрянет похолодание: раннего лета в Украине ждать не стоитВидео

20:41

Кровавая стрельба на Южмаше: СМИ рассказали о Рябчуке и его "российском следе"Видео

Реклама
20:35

Украинским военным с 1 марта повысят зарплаты: кому и на сколько

20:31

Невероятная удача и солидный достаток: кому из знаков повезет с деньгами в год ТиграВидео

20:13

Зеленский ввел 16 февраля новый праздник - День единенияВидео

20:06

5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем

19:56

Страны Европы готовы к приему беженцев из УкраиныВидео

19:51

Крым и Донбасс вернутся исключительно дипломатическим путем - Зеленский

19:49

"Нас пугают большой войной": Зеленский срочно обратился к украинцамВидео

19:24

Признание Россией "ЛДНР" – отказ от "Минска": у Зеленского ответили на проекты обращений к ПутинуВидео

19:24

Как измерить температуру без градусника у ребенка и взрослого – 5 быстрых способов

19:20

Зеленский сегодня выступит с обращением в украинцам - СМИ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять