Будет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для Украины

В 2014 году планеты указывали на стремление к власти, рассказала астролог / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Активных военных действий и вторжения России в Украину скорее всего не будет. Такое мнение озвучила профессиональный астролог Ксения Базиленко.

По ее словам, астрологические показатели на сегодняшний день указывают скорее на мирное разрешение конфликта, чем на дальнейшее обострение ситуации, передает УНН.

"По астрологическим показателям активных военных действий не может быть. Ждем верных решений от властей, именно об том говорит небо", — сказала астролог.

Специалист сравнила положение планет в ближайшие несколько недель с тем, что наблюдалось в небе в начале вооруженного конфликта в 2014 году.

"Для проявления активной военной ситуации необходимы напряженные аспекты Марса, Плутона, Урана. В ситуации 2014 года 6 апреля Солнце было в соединении с Ураном в знаке Овна (это решительность и внезапность) в жесткой оппозиции к Марсу в Весах, что обозначает стремление к власти и навязывание своей воли любым путем", — рассказала астролог.

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Кроме того, тогдашнее положение Луны, Юпитера и Плутона прямо указывали на военный конфликт и проявление агрессии.

"На сегодняшний день нет серьезных негативных аспектов во вышеуказанным планетам. Есть оппозиции Солнца и Луны, которая определяет момент полнолуния каждый месяц и говорит о нашем чрезмерно чувствительном эмоциональном состоянии", — считает астролог.

Базиленко добавила, что нынешнее расположение планет говорит о спокойствии о массовой иллюзии.

"Марс в соединении с Венерой (любовные вопросы) в спокойном знаке Козерога указывает, что все решается спокойно и бесконфликтно", — резюмировала астролог.

Как сообщал Главред, ранее таролог Ольга Соломка составила гороскоп Таро для Украины на 14-20 февраля - как раз на этот период разведки западных стран прогнозируют возможное вторжение России. По словам эксперта, будущее туманно, но появляется определенная надежда.

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