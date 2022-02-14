Будет ли вторжение России: гороскоп Таро для Украины на 14-20 февраля

Вторжения РФ не будет, придет помощь, говорит гороскоп Таро / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Таролог Ольга Соломка составила гороскоп Таро для Украины на 14-20 февраля - как раз на этот период разведки западных стран прогнозируют возможное вторжение России.

По словам эксперта, будущее туманно, но появляется определенная надежда, перечень четких и конкретных действий, которые нужно предпринимать. И это придает силы и уверенности, пишет Obozravatel.

Гороскоп Таро говорит, что не стоит беспокоиться по поводу ситуации на границах - там все спокойно. Вероятны лишь небольшие инциденты-провокации.

"Но в общем есть все основания считать, что будем праздновать победу и уменьшение напряжения. Вторжение и масштабные военные действия не наблюдаются", - прогнозирует таролог.

Также Соломка рассказала, что ждет Украину 14-20 февраля в политике и экономике.

Реклама

"Вопросы мира выходят на первый план, в том числе через усиленное взаимодействие с мировым сообществом. У нас будут все основания чувствовать себя сильнее – продолжает поступать немалая помощь отовсюду", - говорит гороскоп.

А вот в сфере экономике все будет не очень хорошо. Дело в том, что в бюджете нет денег даже на самые важные статьи расходов.

"Но будут сделаны определенные довольно решительные и смелые шаги, способные улучшить ситуацию", - резюмировала специалист.

Другие новости: