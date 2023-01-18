Говорят, что это работает: зачем люди кладут мыло под простынь

Народные методы лечения довольно популярны в Украине. Довольно популярным в сети является способ лечения синдрома беспокойных ног и судороги, которые могут возникнуть ночью.
Как это работает?
Считается, что мыло, находящееся близко к нашим ногам, позволяет поглощать магний, необходимый элемент для правильной работы. Таким образом человек может полностью отдохнуть.
Также говорят, что сон с мылом способен улучшить настроение и даже ускорить метаболизм.
А работает ли это вообще?
В медицинском ток-шоу "Шоу доктора Оз" доктор Мехмет Оз одним из первых рекомендовал положить кусок лавандового мыла под простыни, чтобы облегчить СБН, предполагая, что запах лаванды сам по себе расслабляет и может быть полезен для кожи.
Тем не менее нет рецензируемых исследований, которые предполагают, что лаванда или лавандовое мыло могут успешно лечить СБН. Так что, если вы страдаете от ночных судорог в ногах или СБН, возможно, вам стоит положить кусок мыла под простыни рядом с ногами - ничего плохого точно не случится, но лучше обратится к специалисту.
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