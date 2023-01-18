Говорят, что это работает: зачем люди кладут мыло под простынь

В странный лайфхак с мылом довольно сложно поверить, но многие люди делают так каждый день.

Мыло, простынь / скриншот YouTube

Народные методы лечения довольно популярны в Украине. Довольно популярным в сети является способ лечения синдрома беспокойных ног и судороги, которые могут возникнуть ночью.

Как это работает?

Считается, что мыло, находящееся близко к нашим ногам, позволяет поглощать магний, необходимый элемент для правильной работы. Таким образом человек может полностью отдохнуть.

Также говорят, что сон с мылом способен улучшить настроение и даже ускорить метаболизм.

А работает ли это вообще?

В медицинском ток-шоу "Шоу доктора Оз" доктор Мехмет Оз одним из первых рекомендовал положить кусок лавандового мыла под простыни, чтобы облегчить СБН, предполагая, что запах лаванды сам по себе расслабляет и может быть полезен для кожи.

Тем не менее нет рецензируемых исследований, которые предполагают, что лаванда или лавандовое мыло могут успешно лечить СБН. Так что, если вы страдаете от ночных судорог в ногах или СБН, возможно, вам стоит положить кусок мыла под простыни рядом с ногами - ничего плохого точно не случится, но лучше обратится к специалисту.

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