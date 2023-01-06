На каждую полку по брусочку: для чего люди кладут мыло в шкаф

Обычное мыло способно творить чудеса. Результат превосходит все ожидания.

Для чего люди кладут мыло в шкаф / pixabay.com

Часто бывает, что вещи в шкафу "задыхаются" и начинают неприятно пахнуть. Решали эту проблему при помощи обычного мыла.

Этот предмет в качестве освежителя использовали ещё наши бабушки, но он до сих пор не потерял своей актуальности.

Мыло должно быть необычное

Оно должно быть с очень сильным парфюмерным запахом, поэтому хозяйственное или дегтярное тут совсем не подойдёт.

Также можно изготовить ароматическое мыло самостоятельно, добавив в покупной продукт ваши любимые эфирные масла.

Чтобы аромат у мыла был насыщенным, его необходимо освободить от упаковки. А чтобы брусок не испачкал одежду и белье, его кладут в специальный полотняный мешочек.

Обычно одного бруска бывает недостаточно для целого шкафа, поэтому кладут несколько штук – по одному на каждую полку.

Как еще освежить вещи в шкафу?

Маленькая декоративная подушечка или мешочек с сушеными травами, лепестками цветов и ароматическими маслами справиться со своей задачей на ура.

Подушечки набивают различными полезными травками, обеспечивая себе крепкий и здоровый сон.

В качестве наполнителя можно взять:

лаванду;

мяту;

ромашку;

лепестки розы.

Ароматы можно подобрать в зависимости от ваших целей, например, для постельного белья подойдут успокаивающие травы.

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