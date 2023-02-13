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Готовим пышный и золотистый омлет: 3 ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки

13 февраля 2023, 15:38
Расскажем, какие специи улучшат вкус омлета и подчеркнут его аромат.
Как правильно приготовить омлет чтобы он не подгорел
Как правильно приготовить омлет чтобы он не подгорел / pexels.com

Одним из универсальных блюд, которые умеют готовить все является омлет. О преимуществах блюда известно все – сытно, вкусно и быстро. Однако не все знают, как правильно приготовить омлет, чтобы не подгорел и не опал, чтобы пышность радовала на тарелке, а не только на сковороде. Именно эти секреты мы и раскроем далее.

Главред предлагает узнать, что можно приготовить на основе вареной гречки "За уши не оттянешь: как реанимировать вчерашнюю гречку и удивить всю семью изысканным ужином".

Как правильно готовить омлет

Данное блюдо можно готовить на молоке, с мукой, с добавлением овощей и зелени. Существует множество способов его приготовить – на сковороде, в духовке, на пару или на воде. При всем этом разнообразии хочется, знать, почему омлет падает и как сохранить его пышность.

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Рецептура включает муку, яйца, молоко, соль, специи. Также хозяйки используют сливочное масло. На нем принято жарить омлет и считается, что именно на нем он будет вкуснее и ароматнее. Если нет сливочного, лучше заменить его рафинированным растительным маслом. Нельзя использовать маргарин или спред для приготовления омлета.

Более интересный вопрос, что добавить в омлет вместо молока, если его нет. Заменой может стать вода, бульон, кефир и даже сметана. Наилучшим соотношением яиц и жидкости будет пропорция 1:2. То есть на каждое яйцо нужны 2 столовых ложки жидкости.

В процессе замешивания смеси добавляются специи. Какие специи можно добавить в омлет, чтобы он приобрел особый аромат? Список довольно большой – укроп, петрушка, розмарин, майоран, базилик или смесь этих трав. Также можно приобрести готовые приправы для омлета.

Нужно ли переворачивать омлет во время приготовления? Все зависит от способа приготовления. Если это паровая баня, то блюдо готовиться на одной стороне, а если это простая сковорода, то его нужно перевернуть, чтобы он прожарился внутри и получил золотистую аппетитную корочку. Чтобы омлет не садился нужно соблюсти температурный режим, постепенно уменьшая огонь. Поэтому важно знать, сколько нужно держать омлет под крышкой. Это поможет сделать его пышным. Только 4-5 минут приготовления блюда нужна крышка. После этого ее снимают.

Ошибки во время приготовления омлета

Блюдо очень чувствительно к изменению температуры, в том числе и на этапе смешивания ингредиентов. Многие начиная с этого этапа допускают следующие ошибки:

  1. Холодное молоко – оно должно быть комнатной температуры. Только так удастся добиться той самой пышности. Холодное молоко приведет к оседанию, а также сделать омлет жестким.
  2. Омлет – это 50% яиц, 50% молока, если другое не предусмотрено рецептом. В данном случае любой перекос пропорций приводит к оседанию омлета и твердости.
  3. Высокая температура приготовления – омлет в сковороде или на пару нужно готовить на среднем огне, но не на сильном. При высокой температуре быстро запечется белок и не успеет подняться.

Чтобы не менять температуру приготовления и не провоцировать оседание блюда, нужно знать, как понять, что омлет на пару готов. Блюдо можно снимать с плиты, когда на нем уже появилась золотая корочка и не осталось жидких участков белка или желтка. Если омлет на муке, он должен пружинить при надавливании.

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